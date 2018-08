Školní rok přinese i změny v dopravě. Nové budou jízdní řády, kvůli vládním slevám i tarify

Vládní slevy se měst netýkají. V některých přesto budou Změny v MHD pak schválila radnice Valašského Meziříčí. Zlepšit se má především návaznost městské dopravy na vlaky. Vedení města je nespokojené, protože městské autobusy lidé příliš nevyužívají, i když jsou již rok zdarma. Vzhledem k tomu, že meziříčskou MHD hradí v plném rozsahu město, nijak se jí netýkají změny, které od září nastanou s vládou nařízenými slevami pro některé skupiny cestujících. Slevy pro děti, studenty a seniory garantuje stát sice pouze v meziměstské linkové dopravě, tedy ve vlacích a v regionálních i dálkových autobusech, ale města se musí změnám tarifů v okolí alespoň částečně také přizpůsobit.

Protože jsou ale některá města zapojena do integrovaných dopravních systémů, bylo nutné buď změnit krajský tarif tak, že ve městech platí jiné jízdné než mimo ně, nebo musí radnice či kraje doplatit slevy i provozovatelům MHD.

Fakta Slevy nařízené vládou od 1. 9. 2018 výše slevy: 75 %

pro koho: děti od 6 do 18 let studenti do 26 let senioři od 65 let držitelé průkazu ZTP (pro ně se nic nemění)

podmínky pro přiznání slevy: prokázání věku průkazem totožnosti, u studentů potvrzení o studiu

Jak to bude v největším městě ČR s nejhustší sítí MHD, není zatím jasné. Praha je součástí Pražské integrované dopravy, která se v posledních letech rozšiřuje a výhledově by měla obsáhnout celý Středočeský kraj. Zatím platí v Praze i mimo ni stejné jízdenky určené pro různý počet tarifních pásem. Například dětská jízdenka za 16 korun platí buď ve vnitřní Praze, nebo ve čtyřech vnějších pásmech. Od 1. září zatím připadají v úvahu dvě varianty. Pokud vše zůstane, jak je, budou děti mimo Prahu jezdit po čtyřech pásmech za 8 korun, zatímco ve městě zůstane cena dětské jízdenky na 16 korunách. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) ale chce městské radě na poslední chvíli těsně před koncem srpna předložit návrh, který by dětem od 10 let, studentům a seniorům do 65 let zaručil v MHD shodné slevy jako v regionální dopravě. „Protože Praha a Středočeský kraj budují společný integrovaný dopravní systém, je potřeba, aby i poskytované slevy byly pokud možno shodné,“ stojí v návrhu. Je ovšem pravda, že pokud rozdílné jízdné v Praze a na příměstských linkách přece jenom bude, nepůjde o úplnou novinku. Již dnes platí v Praze některé slevy, které se regionu netýkají, například děti od 6 do 10 let jezdí v metropoli zdarma, mimo ni však ne. Situace se ještě komplikuje tím, že součástí Pražské integrované dopravy jsou městské linky i v dalších středočeských městech – Kladně, Mělníku nebo Příbrami. Ty jsou však zařazeny do sítě příměstských autobusů, zde tedy budou platit vyšší slevy tak jako tak.

Fakta Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ (současná varianta) Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ (současná varianta) děti do 6 let: jezdí vždy zdarma

děti od 6 do 10 let: v Praze jezdí zdarma, v regionu sleva 75 %

děti od 10 do 15 let: v Praze jezdí zdarma, pokud si koupí průkaz za 20 Kč, v regionu sleva 75 %

mládež od 15 do 18 let: v Praze plná cena, zlevněné předplatní jízdné, v regionu sleva 75 %

studenti do 26 let: v Praze plná cena, zlevněné předplatní jízdné, v regionu sleva 75 %, musí mít studijní průkaz

senioři od 60 let: v Praze sleva 50 %, v regionu plná cena

senioři od 65 do 70 let: v Praze jezdí zdarma, pokud si koupí průkaz za 20 Kč, v regionu sleva 75 %

senioři od 70 let: kromě vlaků jezdí vždy zdarma, ve vlacích v Praze zdarma, v regionu sleva 75 %

Různé ceny v krajském městě a mimo něj pak budou děti či senioři platit v integrované dopravě v Olomouckém, Jihočeském či Plzeňském kraji. Většinou to ale nebude tak, že by například jedenáctileté dítě jezdilo ve městě za plnou cenu a mimo město za čtvrtinovou. Města totiž zavedou vlastní slevy, které se však od těch vládních budou lišit. V Plzni tak budou mít na území krajského města děti do 15 let dopravu zdarma, pokud budou mít Plzeňskou kartu s nahraným bezplatným tarifem. Českobudějovická radnice zavede od 1. září jízdné zdarma pro děti do 15 let i seniory nad 65 let. V Olomouckém kraji pak budou různé slevy v regionální dopravě a v MHD v krajském městě, nikoli však v Prostějově, jehož radnice zavede 75procentní slevy ve stejném rozsahu, jako budou platit mimo město.

Fakta Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – PLZEŇ a PLZEŇSKÝ KRAJ Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – PLZEŇ a PLZEŇSKÝ KRAJ děti do 6 let: jezdí vždy zdarma

děti od 6 do 15 let: v Plzni jezdí zdarma, pokud mají bezplatný tarif na Plzeňské kartě, jinak sleva 50 %, v regionu sleva 75 %

nestudující mládež od 15 do 18 let: v Plzni plná cena, v regionu sleva 75 %

žáci a studenti od 15 do 26 let: v Plzni plná cena na jednotlivé jízdné, předplatní jízdné se slevou 50 %, v regionu sleva 75 %, musí mít studijní průkaz

senioři od 65 do 70 let: v Plzni sleva 50 %, v regionu sleva 75 %

senioři od 70 let: v Plzni zdarma po prokázání Plzeňskou kartou, v regionu sleva 75 %

Trochu odlišné řešení zvolil Jihomoravský kraj, součástí jehož integrovaného dopravního systému je i Brno. V brněnské MHD budou mít stejnou slevu jako při cestování po kraji děti do 15 let, ale nikoli ostatní skupiny, kterých se státní slevy týkají. Například šestnáctiletý cestující tedy v Brně zaplatí za hodinovou dvouzónovou jízdenku 25 korun, ale při cestě mimo město vyjde stejná jízdenka jen na 6 korun. Do Brna s ní pak ale nemůže. Naproti tomu desetileté dítě zaplatí vždy jen 6 korun.

Fakta Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – BRNO a JIHOMORAVSKÝ KRAJ Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – BRNO a JIHOMORAVSKÝ KRAJ děti do 6 let: jezdí vždy zdarma

děti od 6 do 10 let: v Brně jezdí zdarma, pokud mají bezplatný kupon, v regionu sleva 75 %

děti od 10 do 15 let: v Brně plné jednotlivé jízdné, předplatní jízdné sleva 75 %, v regionu sleva 75 %

mládež od 15 do 18 let: v Brně plné jednotlivé jízdné, předplatní jízdné sleva 50 %, v regionu sleva 75 %

studenti do 26 let: v Brně plné jednotlivé jízdné, předplatní jízdné sleva 50 %, v regionu sleva 75 %, musí mít studijní průkaz

důchodci do 65 let: v Brně i regionu plné jednotlivé jízdné, předplatní jízdné s třetinovou slevou

senioři od 65 do 70 let: v Brně plné jednotlivé jízdné, předplatní jízdné sleva 75 %, v regionu sleva 75 %

senioři od 70 let: v Brně a dalších městech MHD zdarma, při meziměstských cestách sleva 75 %

Ještě složitější metodu zvolil pro svůj integrovaný dopravní systém Moravskoslezský kraj, kde budou slevy platit na meziměstských linkách. Jak to bude ve městech, zůstalo na rozhodnutí radnic. Ty se však rozhodovaly různě. V Novém Jičíně zavedou pro děti, studenty a seniory stejné slevy, jaké garantuje vláda pro meziměstské cesty, tedy 75 procent. Havířov pak dětem do 15 let a seniorům nad 65 let nabízí již od července cestování zcela zdarma. Ostatním poskytne větší slevy, pokud si pořídí předplatní jízdenky. Výrazné slevy na předplatní jízdné nabídne části cestující také Opava a Frýdek-Místek.

Fakta Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – OSTRAVA a MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Slevy v MHD a příměstské dopravě od 1. 9. – OSTRAVA a MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ děti do 6 let: jezdí vždy zdarma

děti od 6 do 15 let: ve městech (Ostrava, Orlová, Třinec, Český Těšín, Karviná, Bruntál, Krnov) sleva 50 %, v regionu a Novém Jičíně 75 %, v Havířově zdarma

nestudující mládež od 15 do 18 let: ve městech beze slevy, v regionu 75 %

žáci a studenti od 15 do 26 let: ve městech sleva 25 %, v regionu 75 %

důchodci do 65 let: ve městech sleva 50 %, v regionu beze slevy

senioři nad 65 let: ve městech sleva 50 %, pokud jsou důchodci, v regionu 75 %, v Havířově zdarma