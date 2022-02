Plzeň zvažuje dva prostory pro nové sídlo filharmonie. Hudebníci ale mají výhrady

„Aktuálně uvažujeme o dvou objektech. Stále je ve hře budova Pekla, která nabízí sál i zázemí, se kterými by bylo možné pracovat. Město bohužel nemá prostředky na její rekonstrukci a revitalizaci, ale sledujeme různé finanční zdroje, národní plán obnovy, dotační tituly, hledáme prostředky. Druhou variantou je využití kulturního prostoru DEPO2015,“ uvádí náměstkyně primátora Eliška Bartáková.

Podle ní by navíc mohlo být nové sídlo pro filharmonii levnější. „Pro Plzeňskou filharmonii by navíc bylo jeho využití levnější než současné pronájmy Měšťanské besedy a sídla Českého rozhlasu. O stavbě nového, samostatného zázemí se neuvažuje. Problémem je, že Plzeň obecně nemá velké sály. Plzeňská filharmonie je tím bitá, nemá své vlastní zázemí, řešíme nápravu a myslíme na to,“ dodává náměstkyně.

Ředitelka filharmonie Lenka Kavalová ale přesun do DEPA2015 nepovažuje za pravděpodobný. „Neshledávám to jako šťastný nápad, navíc jsem neviděla žádnou studii. Industriální prostor je vhodný pro netradiční amplifikované multimediální projekty. Umístění klasických koncertů do DEPA2015 nám ubírá posluchače. Nechce se jim sem ve večerních šatech a mají obavu v pozdních hodinách chodit na odlehlé místo.“

Plzeň preferuje Peklo

Nejlepším řešením by podle Kavalové bylo postavení nové budovy. Takové plány ale zatím Plzeň nemá. Jako reálné se jí jeví i využití kulturního domu Peklo. „V případě kompletní rekonstrukce, přestavby s dobrým architektonickým i akustickým řešením by Peklo v současné situaci bylo ideální. Filharmonie by zde mohla sídlit, zkoušet, koncertovat a spravovat celý objekt, stejně jako třeba Česká filharmonie Rudolfinum. Příkladem je také Janáčkova filharmonie Ostrava,“ řekla.