Dluhy-Smith: Arktida se zahřívá a mocnosti vyhlížejí zmrzlý poklad. Ropu, plyn i vzácné kovy

Grónsko a Arktida se podle odborníků staly ve snaze zmírnit dopady klimatických změn klíčovým regionem. A to hned z několika důvodů. Tání ledu a sněhu postupně zvyšuje hladiny moří a oceánů, což do roku 2050 povede k vysídlení několik stovek milionů lidí. Tající Arktida mění také proudění vzduchu v atmosféře a tím roste riziko extrémního počasí. Což znamená, že období sucha, dlouhodobých dešťů či studených vln budou trvalejšího charakteru.

Roztátý permafrost, věčně zmrzlá půda, může navíc uvolnit do ovzduší obrovské množství skleníkových plynů, několikanásobně převyšující aktuální stav. Uvolňující se metan je schopný mnohem rychleji než oxid uhličitý zvýšit globální teploty. Vědci také varují o hrozbě plynoucí z různých chemikálií, bakterií, virů, či dokonce radioaktivních částic, které se pomalu prosakují do vody či vypařují do ovzduší.

Trend z posledních pár dekád však nic nenasvědčuje tomu, že jsme schopni či ochotni rapidní oteplování v nejsevernější části zeměkoule zastavit. Jen za posledních deset let se na Arktidě zvýšila teplota o 0,75 stupně Celsia. Oblast se otepluje přibližně třikrát rychleji, než činí světový průměr. Akceleruje zde úbytek sněhu a ledovců. Grónsko například taje sedmkrát rychleji než v 90. letech. Arktický oceán má být během příštích dvaceti let prakticky bez ledu.