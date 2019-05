Komentář: Poručíme větru, dešti. Možné nedozírné následky klimatického inženýrství

Už v roce 2011 vědci hovořili o geoinženýrství na konferenci OSN o změnách klimatu v jihoafrickém Durbanu. Varovali, že není jasné, jaké vedlejší dopady by mohly tyto metody mít.

Co geoinženýrství navrhuje? Například natírání střech na bílo, používání stínidel proti slunečnímu svitu nebo vypouštění aerosolu vysoko do stratosféry. Mezi opatření zabraňující oteplování by mohlo patřit i rozhánění mraků mořskou vodou či například pěstování světlobarevných rostlin.

Během několika let by se mohly globální teploty vrátit k úrovni, které dosahovaly před 250 lety, tedy před průmyslovou revolucí. Mohlo by to však zároveň znamenat neočekávané změny počasí a déšť. Regulace slunečního záření může být podle expertů velmi užitečná, ale i destruktivní, upozornila zpráva z roku 2011.