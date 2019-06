Benjamin Roll: Síla, kterou jsme viděli na Letné, nás utvrzuje, že už toho lidé opravdu mají dost

přehrát video Události, komentáře: Benjamin Roll vysvětluje důvody protestů

Pane Rolle, Andrej Babiš zmiňoval, máme se nejlépe, jak jsme se kdy měli. Vy se nemáte dobře? Já se zrovna docela dobře mám, a právě i proto se cítím zavázán protestovat ve chvíli, kdy hrozí možné ohrožení dalšího vývoje našeho státu. Je pravda, že ekonomicky se možná máme v tuto chvíli dobře, jako republika… Ano, lidem rostou platy a není vůbec žádný problém sehnat práci, naopak je spíš problém sehnat dobrého zaměstnance… To je ale jeden pohled na věc, ten ekonomický. Druhá věc je, jak se vyvíjí společnost, co se týče hodnot a jak se vyvíjí řízení našeho státu. A ta moc, kterou má v rukou Andrej Babiš, rozhodně v demokratické společnosti není něco zdravého do budoucna. My jsme zde zmiňovali několikrát ono číslo, kolik se na Letné sešlo lidí, zřejmě je to nejvíce lidí od listopadu 1989. Co ale tato demonstrace skutečně vyřešila, jaký má výsledek? Já myslím, že ten největší výsledek je zatím v té aktivizaci společnosti. A to je také to, o co nám vlastně od začátku jde. My samozřejmě máme konkrétní požadavky, na kterých trváme, to jsou principiální věci, ale náš spolek chce dlouhodobě pracovat na tom, aby občané naší republiky více vnímali zodpovědnost za vývoj do budoucna, který nemají jen politici, ale i běžní občané a toto probouzení občanské společnosti vidíme v posledních dvou měsících.

Ano, mluvíte o aktivizaci společnosti, ale zároveň když se podíváme na vaše požadavky, tak Andrej Babiš je stále premiérem této země, Marie Benešová je stále v čele resortu spravedlnosti, to znamená, tímto pohledem by se mohlo zdát, že demonstrace zatím nepřinesly žádný výsledek. Není trošku naivní si myslet, že toho můžete jednou docílit? Nepřinesly výsledek těch konkrétních požadavků, nicméně to neznamená, že z nich máme začít slevovat, nebo že to máme vzdát. Právě ta síla, kterou jsme viděli v neděli na Letné, nás utvrzuje v tom, že lidé toho už opravdu mají dost. Že těch problémů kolem premiéra a vlády je už tolik, že se dokáže naplnit celá Letná, a že přijeli lidé z celé republiky. A v tomhle budeme pokračovat dál, budeme stále říkat, že je naprosto nepřijatelné, aby trestně stíhaný člověk byl premiérem naší země. A jestli on není schopen uznat vlastní chyby, tak to už je jiný problém.

Fakta Požadavky organizátorů demonstrace Požadavky organizátorů demonstrace Přijetí pojistek nezávislosti justice + demise Marie Benešové

Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace

Konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert

Andrej Babiš se zbaví médií

Demise Andreje Babiše Zdroj: Milion chvilek

Na demonstraci dorazilo na 250 tisíc lidí, Andrej Babiš získal při parlamentních volbách získal přes milion a půl hlasů. Ty hlasy získalo hnutí Ano… Vedené Andrejem Babišem. Vedené Andrejem Babišem. Nicméně Andrej Babiš se teprve posléze ve funkci začal chovat nějak a výsledek voleb nezaručuje to, že si jeden člověk může dělat, co se mu zachce. Překračuje určité hranice demokratické kultury a v každé jiné normální straně by už dávno byl vyměněn ve vedení za někoho jiného. Je tedy patrné, že mu jeho spolustraníci i koaliční partner věří, proto na něj netlačí. Je to možné, to zase něco vypovídá o té straně i o koaličním partnerovi. I kdyby se podařilo přesvědčit Andreje Babiše, aby vládu opustil a ta zanikla, je tady stále prezident republiky, který ho podporuje a který řeší další případné kroky. Jinými slovy, pokud byste vyhráli jednu bitvu, stejně byste zřejmě nevyhráli válku. Nevím, jestli tu jde o nějaké válčení, jde tu o celkový vývoj občanské společnosti a naší republiky jako takové. A i kdyby jsme nakonec vyhráli i celkově, i po dalších krocích prezidenta, tak ten vývoj ve společnosti by práci našeho spolku nekončil. My chceme pokračovat dál, nevisíme jenom na negativním protestu proti Andrejovi Babišovi.

Proč jste v ulicích teď, když žádné podezření a kauzy kolem Andreje Babiše nejsou dořešeny, máme to chápat tak, že nectíte presumpci neviny? My rozhodně ctíme presumpci neviny, Andrej Babiše neodsuzujeme a nezavíráme do vězení. My jenom říkáme, že ve chvíli, kdy je trestně stíhán a je v pozici, kdy vytváří jasný tlak na justici - už jenom tím, že v té pozici je - tak je to nebezpečné. Ale proč si nepočkáte na nějaký konečný výsledek, až přijde závěrečná zpráva z Evropské komise, ano tady bylo pochybeno, Andrej Babiš bude odsouzen, pak tedy chápu, že jsou tam ty důvody. No ale ty už teď jsou dost zřejmé.

