Vyjednávání o koalici v Ostravě pokračují. ANO navrhlo variantu bez primátora

„Na stole jsou dvě varianty a v podstatě opět čekáme na reakci ODS a uskupení SPOLU, která varianta pro ně bude akceptovatelná. Jedna je s primátorem a jedna je bez primátora. V případě, že bychom pustili primátora, tak chceme větší počet křesel a významnější resorty,“ řekla předsedkyně zastupitelského klubu ANO Hana Tichánková. Uvedla, že pokud by se ANO vzdalo postu primátora, požaduje v radě šest křesel. Druhá varianta je tři místa v radě včetně primátora.

Původně Ostravu vedla koalice ANO, SPOLU a Pirátů, která v pětapadesátičlenném zastupitelstvu měla převahu 33 hlasů. Rozpadla se však kvůli štěpení hnutí ANO. O primátora, který by vystřídal Tomáše Macuru (dříve ANO), má v nové vznikající koalici zájem jak hnutí ANO, tak uskupení SPOLU. S tím úzce souvisí i rozdělení míst v jedenáctičlenné radě. V pondělí jednaly nejprve jednotlivé zastupitelské kluby, večer se k jednání sešli zástupci ANO, SPOLU, hnutí Ostravak a Starostů pro Ostravu.

V případě dohody očekává ANO brzký podpis koaliční smlouvy

Jednání budou v úterý pokračovat. Pokud se kluby dohodnou, mohla by se podle ostravského předsedy hnutí ANO Richarda Vereše koaliční smlouva podepsat ještě v úterý, případně ve středu ráno před jednáním zastupitelstva, které by o novém vedení města mělo rozhodovat.

„Možná jsme se kousíček posunuli, ale na můj vkus to trvá příliš dlouho a je to neustále takové neuchopitelné. Zdá se mi, že kolegové málo reagují na naše vstřícné nabídky. Toto je už osmá nabídka, kdy se snažíme nějakým způsobem vyhovět jejich požadavkům a uspokojit naše požadavky. Chceme, aby to byla férová dohoda, která respektuje nejen rozložení v zastupitelstvu, ale i volební výsledek,“ řekla Tichánková.