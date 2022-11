Soud v Ostravě začal projednávat návrh na obnovu řízení v kauze Kramný

Všechny posudky obhájkyně předkládá senátu ve prospěch odsouzeného. Jde o posudky zabývající se například patologií ve vztahu ke kardiologii, biomechanikou či elektřinou. Soud se bude zabývat i policejními odposlechy. „Petr Kramný se domáhá, aby soud zvážil všechny navržené důkazy. Přistupuje k němu s důvěrou, že rozhodne spravedlivě,“ uvedla obhájkyně Kramného.

Podle Rejžkové nové znalecké posudky vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Znalci údajně nenašli stopy po zásahu elektřinou ve vzorcích srdce. Nenašli ani průraz kůže, tedy místo, kudy elektrický proud do těla obětí vstoupil. Poukázala i na to, co Kramný namítal už dříve. A to podjatost předsedkyně původního senátu Renáty Gilové. Uvedla například, že manžel Gilové povoloval policii odposlechy Kramného, v žádostech se k nim vyjadřoval. Podle Rejžkové pak mohl svými závěry ovlivnit úsudek své ženy.