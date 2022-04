Frýdek-Místek se bouří proti omezení dětského oddělení v krajské nemocnici

„Pro mě jako primátora, který navíc nebyl s uzavřením dětského oddělení předem seznámen, je stav, že šestnácté největší město v České republice nebude mít dětské lůžkové oddělení, naprosto nepřijatelný. Argumentuje se tím, že oddělení není dostatečně ziskové, a že je možné zajistit péči jinak. Bavíme se ale o více než dvaceti tisících dětech ze spádové oblasti, které ze dne na den bez bližších informací nemají zajištěnou péči, kterou by měly mít zajištěnou,“ prohlásil Korč.

Podle něj je město připraveno i na další finanční pomoc nemocnici. Primátor uvedl, že dětské oddělení je v plném rozsahu své funkčnosti pro město naprosto nezbytné.

Nynější změny kritizuje i bývalá primářka oddělení Ivana Röschlová, podle které jim předcházela několik let trvající devastace oddělení, a to jak po personální, tak provozní stránce. Podle ní to dokazuje i nynější odchod několika lékařů dětského oddělení.

„Nepromyšlenými manažerskými zásahy došlo nejdříve k tomu, že utekla celá řada velmi zkušených sester, potom odešlo pár atestovaných lékařů a v poslední fázi už jsou to mladí perspektivní lékaři,“ kritizovala nynější stav Röschlová.

Chybí nám pediatři, hájí se ředitel

Ředitel nemocnice Tomáš Stejskal manažerské selhání odmítá. „Mrzí mě, že musíme dětské oddělení omezit, ale musím taky otevřeně říct, že pokud nenastanou systémové změny, jak v rámci kraje, tak celé republiky, už se nepovede oddělení dostat do stavu před 1. dubnem. Problém je systémový, je opravdu velký nedostatek pediatrů,“ podotkl Stejskal.

Poukázal zároveň na to, že pediatrii se velmi často věnují hlavně ženy, které se po odchodu na mateřskou do nemocnice kvůli zatěžujícím službám už nevracejí a odcházejí do privátní sféry.

„V kraji je 199 praktických lékařů, více než polovina z nich je v důchodovém věku a v okamžiku, kdy tito pediatři odejdou do důchodu, tak nastane další exodus zkušených lékařů z nemocnice. Pak problém, který máme my, nastane i v jiných nemocnicích,“ podotkl Stejskal.