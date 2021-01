Zadarmo a z vlastní iniciativy vytvářejí marketéři kampaň na podporu očkování. Pokud uspějí, zahájí ji v únoru

„Jsou zmatení, koneckonců to zpochybňování začalo už na jaře. Občas nějací lékaři vyjdou s tvrzením, jiní jsou na ně naštvaní, že mluví, o čem nerozumí. Lidé v tomhle žijí už dlouhou dobu a teď se kolem vakcíny děje něco podobného. Měl by tady být jednotný hlas nebo nějaká snaha ministerstva zdravotnictví a vlády to lidem skutečně vysvětlit, aby si už informace mohli lépe přebrat,“ říká Ivana Svobodová, které v posledním čísle Respektu vyšlo téma „Vakcínu? Nechci“.

Právě tuto skupinu obyvatel by měla přesvědčit kampaň na podporu očkování. Vláda o ní má celkem jasnou představu, její tvůrce ale zatím chybí. Aby se mohla rozběhnout co nejdřív, už v prosinci se spojili čeští experti na komunikaci, kteří vymýšlejí podobu i strategii kampaně. Návrh pak chtějí nabídnout vládě, ministerstvu zdravotnictví, ale i obcím a soukromým subjektům. Nejdřív ale musí uspět ve výběrovém řízení. Všichni zapojení tvůrci proto zatím pracují zadarmo.

Naopak podle publicisty Petra Nutila, zakladatele webu Manipulátoři.cz a experta na dezinformace, na odmítače víc než fakta působí emoce. „Tato část lidí je totiž proti dokládání faktů imunní. To, že je budete utloukat nějakými vědeckými studiemi, vůbec nepomůže. Tady se jedná o jistý druh emocionálně věřících lidí, které je potřeba oslovit na úrovni, na které se běžně všichni rozhodujeme, ale oni především, a to je emocionalita. My je potřebujeme oslovit nějakým silným příběhem,“ domnívá se Nutil. Jako příklad dává příběhy lidí z takzvané první linie.

Těch média od vypuknutí pandemie publikovala už stovky. Podle novinářů by v tom i dál měla pokračovat, od kampaně se ale musí jasně lišit. To znamená, dávat před emocemi přednost informacím a faktům.

„Rozhodně není úlohou novináře přesvědčovat lidi, to neděláme a dělat bychom neměli. Můžeme s nimi mluvit, do debaty nebo do rozhovoru zahrneme všechna možná fakta a data, která jsou známa, ale přesvědčovat nemůžeme,“ říká redaktorka Respektu Ivana Svobodová.

