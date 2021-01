Slovensko reaguje i na dezinformace, které se o covidu šíří v Česku. Sami to nedokážeme, říká novinářka

Tohle není největší bolest vládní komunikace. Problém je v tom, že jak vláda nekomunikuje otevřeně, zasívá semínko nedůvěry, které roste a roste. Takže tohle může být další důvod, proč lidé mají pocit, že vláda nejedná fér. Další věc je, když premiér Andrej Babiš hází svá selhání na Evropskou unii, to je krajně nefér a vlastně zcela vědomě vytváří paralelní realitu, ve které vypadá jako stratég. To se ale od reality diametrálně liší.

Ministerstvo zdravotnictví bude statistiky očkovaných zveřejňovat jen jednou týdně. Stačí to pro informovanost novinářů a potažmo i veřejnosti?

Pokud jste zahlceni informacemi, jak je očkování špatné, tak nás neuklidní, když ministerstvo řekne „tohle je dezinformace“. Je velkou chybou, že české ministerstvo neumí komunikovat o očkování, neumí říct pozitiva a rizika, byť rizika jsou menší než samotná nemoc. Je třeba říct, že něco o očkování nevíme a budeme to vědět časem. Ale je třeba také říct, že očkování je bezpečné.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví komunikuje velmi otevřeně na sociálních sítích, zároveň je schopně odvracet nesmysly, které se šíří. Je schopné reagovat i na dezinformace, které se šíří českým prostorem. My to nedokážeme a za to našim bratrům děkujeme. Dobrá je například iniciativa vědců a vědkyň Sníh, která je schopná komunikovat s lidmi.

Často se zmiňuje, že na Slovensku komunikace funguje lépe. Dala by se napodobit?

Člověk, který místo přijme, jde do sebevražedné pozice. Je to práce, která je špatně placená, je na úrovni juniorního pracovníka v komunikační agentuře, možná má trochu lepší plat než asistent. Je to člověk, který má něco vymýšlet a řešit, ale zároveň bude mít velice omezené pravomoci. Mimochodem, tato pozice je postavena mimo zákon, což znamená, že ministr má volnou ruku oslovit odborníka. Což se neděje, tady je vypsané nějaké rádoby řízení, kde se požaduje jenom zkušenost ve studentském magazínu, což je špatně. Chcete práci, kterou má odvádět profesionální tým, a chcete to po někom, kdo psal do studentského časopisu?

Média potřebují srozumitelné informace, aby nedošlo k překroucení významu nebo posunu. Ne proto, že by chtěla senzaci, ale protože danému tématu nerozumějí. Je velmi dobře, že vznikají iniciativy jako Medici pro očkování nebo slovenský Sníh, které jsou schopné s médii mluvit.

Novináři se museli rychle přeorientovat na obor zdravotnictví a myslím, že to dělají dobře. Občas se dopouštějí nepřesností – stejně jako ministerstvo zdravotnictví nebo Státní zdravotní ústav. Dobře funguje například Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten vysvětluje dobře.

Andrej Babiš je premiér této země, a ne influencer, který něco sdělí ve svém „videjku“. Je státník, který by měl být schopný řešit závažné problémy, a ne točit videa. Je to velice špatné a nedůvěryhodné.

Strategii očkování premiér zveřejnil na Facebooku ve videu Čau lidi. Bylo to správné?

„Tematika očkování je snadný způsob, jak společnost rozdělit“

Se začátkem očkování se zvýšila intenzita dezinformací, které kolují veřejností. Snaží se je vůbec někdo vyvracet?

Ministerstvo deklaruje, že proti dezinformacím bojuje. Má analýzy a solidní data, proč jim lidé podléhají, jak jsou nebezpečné a jaký mají vliv na to nechat se naočkovat. Ale žádná reakce z ministerstva nepřichází. Na stránkách ministerstva se jen objeví nějaké jméno, které je označené za dezinformátora, ale nejsou k tomu další informace. To je špatně, protože člověk, který na stránku přijde, nechápe, co se děje.

Lepíme díry a dostáváme se do situace jako na jaře, kdy jsme neměli roušky, tak jsme je šili. Teď stejným způsobem budeme předávat informace o očkování. Dělají to neziskové organizace a odborníci, dělají to ale ze své vůle a suplují stát.

Jak se dá jednoduše proti dezinformacím bojovat?

Pandemie je obecně příležitostí pro šíření lživých zpráv. A tematika očkování je snadný způsob, jak společnost rozdělit. Je snadné společnost štěpit a ukazovat, že orgány nefungují tak, jak by měly. Proto je důležité společnost informovat otevřeně a říct, že pro něco nemáme dostatek informací nebo to nevíme.

Ve Velké Británii je víc lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, a celkově mají vysokou proočkovanost například proti chřipce. Důvodem je, že vláda s občany komunikuje, praktičtí lékaři mají dokumenty, které velmi snadno vysvětlují, proč je očkování důležité. Tohle nám chybí. U nás stát suplují vědci, dělají velmi záslužnou práci, ale nemají ji nijak honorovanou a čelí pak i útokům.

Dá se říct, kdo takové lži šíří?

Není to jednolitá skupina. Někteří lidé, kteří odmítají očkování proti covidu, neodmítají očkování jako takové, mají strach z něčeho nového. Problém je, když se tenhle strach překlopí v iracionální obavu.

Velkým zdrojem mohou být lidé, kteří nabízí alternativní léčbu, zároveň to mohou být propagátoři, kteří mají jiné metody léčby covidu. Další skupinou jsou lidé, kteří nevěří nejenom vládě, ale ani demokracii a Evropské unii. Věří naopak tomu, že ruská vakcína, která nebyla řádně testovaná, je lepší a bezpečnější.

Jaká strategie by ohledně očkování mohla být v Česku úspěšná? Jak se tváříte například na to, že by k očkování mohly lákat celebrity?

Je dobře, když se za očkování postaví konkrétní člověk. Je to někdo, koho známe a za koho se můžeme postavit. Řadu lidí nepřesvědčí, že se přečtou data, ale přesvědčí je, že je jejich doktor očkovaný. Přijde jim to důležité. K celebritě můžete mít důvěru, dokonce větší než k vládě, což není úplně překvapivé. Ale nemůžeme očkování postavit na známých osobnostech, potřebujeme i popis od ministerstva, proč to má smysl.