Po dlouhém sporu o bazén schválilo liberecké zastupitelstvo jeho plnou rekonstrukci

„Je to nejdražší projekt rekonstrukce bazénu v Česku v historii,“ řekl opoziční zastupitel Jindřich Felcman (LOL). Za posledních patnáct let se podle něj v zemi rekonstruovalo 67 veřejných bazénů a jen v jednom případě cena překročila půl miliardy korun.

Náměstek primátora Petr Židek (ODS) vysokou cenu zdůvodnil inflací, růstem cen stavebních prací i lidské práce. „Před třemi lety by to bylo 650 až 700 milionů,“ uvedl. Pouze dílčí opravy, jak to navrhovala opozice, by podle něj rekonstrukci jen oddálily. „Oprava by byla jen na krátký čas, rekonstrukce je minimálně na tři až pět desítek let,“ dodal. Kompletní opravu považuje pro bazén za nejrychlejší a nejefektivnější cestu.

Jaromír Baxa (LOL) se obává, že takto velký projekt omezí další investice Liberce. „Cokoliv nad půl miliardy je mimo finanční možnosti města,“ řekl. Loni Liberec na všechny své investice vydal zhruba 600 milionů korun.