Animátor musí mít herecký talent. Dva velké filmy si s nimi v Česku vypomáhaly

„V animovaném filmu platí ještě víc než v hraném, že jde o týmovou práci. Ideální je, když si lidé ve štábu rozumí lidsky a respektují svoje řemesla, která se protínají. V nejužším týmu nás bylo pár. Příběh, který jsme zpracovávali do filmu, byl lidem v týmu většinou blízký a vzali ho za svůj, takže na něm pracovali rádi,“ říká režisér, jenž námět zpracoval už jednou do podoby školního krátkého filmu.

Neztratit diváka

Zásadní je ale prý také celou dobu neztratit ze zřetele dětského diváka, jenž ve filmu s hrdiny pátrá po povaze zvláštního ducha, potkává rázovité sousedy nebo se ztrácí v „bunkru“ z matrací a povlečení – ve finále má prý snímek v oslavě dětského spiklenectví ukázat krásu ukrývající se v dobrých skutcích. Pošivač a Šrámková prý vycházeli ze svého vlastního dětství, ale i zkušeností rodičů, jimiž už oba jsou.

„Osobně řeším, zda jsem dobrý táta. Ale to nejsem, nikdo není. Tady byla hezká příležitost se z toho vyzpovídat a dát dalším rodičům najevo, že v tom nejsou sami,“ sděluje filmař. Teď po premiéře prý pociťuje únavu i zadostiučinění. „Bál jsem se, přece jenom to je trochu alternativní. Není to Disney, Pixar ani Avengers, ale i přesto to lidé vzali,“ sděluje.

Podotýká však, že s producentkou Pavlou Janouškovou Kubečkovou dělal v průběhu natáčení takzvané testovací projekce, aby kontroloval, jak film působí. „Věděli jsme, že je to film financovaný z veřejných peněz, takže to nemůže být úplný úlet, jako bych si mohl dovolit, kdybych dělal krátký film v rámci diplomové práce,“ dodává.

Film, jenž je mezinárodní koprodukcí, prý vyšel na desítky milionů korun – což je na mezinárodním poli podle režiséra „podezřele“ málo, takže to ztěžovalo možnosti koprodukce. Ta je ale prý u celovečerních filmů nutná – v případě Pošivačova filmu se přidalo Slovensko a Maďarsko.