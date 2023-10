Česko bude za tři roky čestným hostem na Frankfurtském knižním veletrhu

Odkazem na oceán Česko navazuje na hostování na neméně slavném knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019. Česko na něm tehdy vystoupilo s tématem literárního moře a námořním pozdravem Ahoj! Ten využilo v Lipsku i letos.

„Můj první ponor do světa české literatury se odehrál prostřednictvím díla Milana Kundery, který bohužel před nedávnem zemřel,“ řekl v pondělí Boos. Kunderovo životní dílo je poznamenáno traumatem ideologie a studenou válkou v minulém století a také obtížemi spojenými s láskou, doplnil.

Statut čestného hosta ve Frankfurtu podle něj znamená, že se vždycky zaměří na vyprávění příběhu. „Vyprávět příběhy můžeme různě – ve filmu, divadle, hudbou či literaturou. Na to všechno se ve Frankfurtu těšíme. Má to i silný ekonomický faktor: budeme moci prezentovat autory, kteří se díky prodeji svých práv mohou dostat do Evropy a celého světa,“ uvedl ředitel.

Role kulturní diplomacie

Peníze na přípravu a realizaci hostování se budou hradit ze schválených rozpočtů ministerstva kultury na příslušné roky, tedy bez zvýšených požadavků na státní rozpočet.

Role hlavního hosta je výrazným nástrojem veřejné, zejména kulturní diplomacie. Hostování vytváří možnosti pro zvýšení podílu české literatury v překladech na mezinárodních trzích a současně podporuje český knižní průmysl od autorů, překladatelů, výtvarníků, nakladatelů, přes autorské organizace po licenční agentury.