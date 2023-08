Netrpěl předsudky a přibližoval hudbu posluchačům, vzpomíná na Černého publicista Rauvolf

Oceňoval na něm také to, že měl široký záběr a „netrpěl“ hudebními předsudky. „Když by třeba Michal David natočil skvělé album, tak on (Černý, pozn. red.) by klidně řekl: 'Tohle je skvělé album,' zatímco řada publicistů jsou leckdy možná trošku snobové a nikdy by to Michalu Davidovi, nechť mi promine, nepřiznali.“ Podle něj šel Černý ve svých recenzích vždy s kůží na trh.

Zmínil rovněž to, že v listopadu 1989 stáli na Václavském náměstí vedle sebe Karel Kryl a Karel Gott, což byla také Černého zásluha. „To je normálně nepředstavitelné, že by se potkali Gott a Kryl, dva úplně odlišné světy,“ uvedl s tím, že Gott si Černého velmi vážil a Kryla Černý de facto vytvořil, protože dostal jeho písně do rádií.

Rauvolf rovněž zmínil jeho poslechové pořady Antidiskotéka, kde Černý pouštěl zahraniční hudbu a písně domácích hudebníků, které režim pronásledoval. „Velmi rád na to vzpomínám. Řadu věcí jsem slyšel prvně u něj a dodneška, když tu kapelu slyším, tak si vzpomenu, že to pouštěl třeba na Strahově nebo na Větrníku.“

Podle něj Černý dělal rovněž skvělé výběry, například výběr písní Boba Dylana nebo Simona s Garfunkelem. „Ono to není jen tak, vybrat dvanáct písní, které by reprezentovaly toho umělce, a to on také dělal. Byla to velmi důležitá a také záslužná činnost,“ dodal.