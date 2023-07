Brno vzpomíná na svého rodáka. Do Knihovny Milana Kundery volají novináři z celého světa

Vstup bude možný i bez čtenářského průkazu. Mluvčí nicméně nemá představu, kolik lidí v příštích dnech dorazí. Zmínila nicméně, že se na ni ve středu v souvislosti se skonem známého spisovatele obrátila média z celého světa. „Od japonských až po The Washington Post. Jsem velice ráda, dokazuje to Kunderův význam,“ řekla.

Kundera si podle českého velvyslance v Paříži Michela Fleischmanna přál být pohřben v jihomoravské metropoli. „Záleží na rodině pana Kundery, kde by chtěla uspořádat poslední rozloučení. Pokud by se mělo konat v Brně, tak jsme připraveni jejímu přání vyjít vstříc a uložit ostatky Milana Kundery na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově. Pro město Brno by to byla velká čest,“ nechal se slyšet mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.