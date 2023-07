„Každý jeho román znamenal zásah do světové literatury.“ České osobnosti reagují na úmrtí Kundery

Podle Kubíčka ztrácí nejen česká i světová literatura jednoho z největších, nejvýraznějších a nejpřekládanějších současných spisovatelů. „Spisovatele, který vždycky kladl důraz na individuum a jeho svobodu,“ zdůrazňuje šéf instituce, která nyní zpracovává rozsáhlý archiv, který jí manželé Kunderovi věnovali.

Každý Kunderův román znamenal podle Kubíčka velký zásah do světové literatury, od sedmdesátých let se jeho románové i esejistické dílo stalo součástí kánonu a každý text byl velmi podrobně sledován kritikou i čtenářstvem. V ohlasu Kunderova díla nejsou velké rozdíly mezi zahraničním a českým publikem – na začátku devadesátých let si ho Francouzi „adoptují“ jako svého autora, v Česku vycházejí jeho romány znovu a znovu v nakladatelství Atlantis.

„Stává se mi velmi často, že si myslím, že už mám Kunderovi texty dobře přečtené. A pak se k nim vrátím a zjistím, že vlastně ne, že musím znovu přemýšlet. Může vás zaujmout jedna věta, jeden postřeh, krátká esejistická úvaha. Myslím, že v případě Kundery máme co dělat s autorem, který se nedá redukovat na jednu myšlenku,“ uvedl Kubíček. Podle něj byl spisovatel nesmírně inteligentní, trpělivý a vnímavý člověk.