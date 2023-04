V Brně otevřeli Knihovnu Milana Kundery. Spisovatel se tak symbolicky vrací do rodného města

Podle něj nejvíce komplikací způsobil covid a různá omezení, kvůli nimž se přesun dlouho odkládal. Kubíček nepředpokládá, že by se manželé Kuderovi kvůli zdravotnímu stavu a velké vzdálenosti v nejbližší době do Brna podívali.

Cílem a smyslem Knihovny Milana Kundery je zpřístupnit ucelený soubor knih a dokumentů badatelům i dalším zájemcům. Knihovna má hodnotu nejenom materiální, ale především symbolickou. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) při svém projevu přečetl, jak se z pocitů z přesunu knihovny z Paříže do Brna vyznala Kunderova manželka Věra. Její manžel se tímto podle ní vrací do svého rodného města, na které se steskem myslí po celou dobu, co pobývá ve Francii.

„V mnoha případech budou ti, kteří tento materiál budou studovat, prvními. Milan Kundera neměl dosud důvod dávat do osobních spisů nahlédnout,“ řekl Kubíček. Zda v něm bude něco, co více odhalí Kunderovu osobnost či jeho minulost? „Nechme se překvapit,“ odpověděl Kubíček.

Milan Kundera napsal za svůj život řadu románů, povídek a esejů, mezi nejznámější patří v českém prostředí například Žert, Směšné lásky či Nesnesitelná lehkost bytí. Patří ke generaci, která vstoupila do literárního života krátce po roce 1948 po komunistickém převratu. Od poloviny 50. let do začátku 60. let byl prorežimním autorem, byl členem KSČ. Po roce 1968 se ocitl v nemilosti normalizační moci a zvolil s manželkou emigraci.

Do vlasti se po roce 1989 nevrátil a zůstal ve Francii. Některé jeho životní události jsou dodnes ne zcela objasněné, protože neposkytuje rozhovory a o minulosti mlčí. I proto vzbudil kontroverzi neautorizovaný životopis, který vydal v roce 2020 Jan Novák. Dotýká se totiž některých bolavých míst Kunderovy minulosti.