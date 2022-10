Archiv Milana Kundery je už v Brně. Montaigne v telecí kůži, překlady Kunderových knih i jeho autoportrét

V Brně se otevře Knihovna Milana Kundery

Při červnovém převozu první části archivu Kundery a jeho ženy se do Brna dostaly fotografie, listiny i literární ceny, včetně francouzského Řádu čestné legie. Kubíček počítá s tím, že v budoucnu získá pro brněnskou bibliotéku od Kunderových i další archiválie a knihy.

Dosavadní dary po zpracování zpřístupní v Knihovně Milana Kundery, tedy nově připravovaném prostoru v prvním patře budovy v Kounicově ulici. Veřejnost a badatelé se k materiálům dostanou i díky digitalizaci.

Knihovna Milana Kundery by se mohla otevřít po Novém roce. Nabídne i besedy s předními evropskými intelektuály. „Určitě se nebudou konat každý týden, mělo by to být vždy něco výjimečného,“ upřesnil Kubíček.

Nevědění jako audiokniha

K českým čtenářům se Kunderova tvorba v říjnu dostává také prostřednictvím nové audioknihy. Radúz Mácha načetl Kunderův zatím poslední do češtiny přeloženou knihu Nevědění. Jde teprve o druhou českou audioknihu s dílem Milana Kundery po Nesnesitelné lehkosti bytí.

Román Nevědění o návratu emigrantů do porevoluční vlasti napsal autor na přelomu milénia, vyšel už ve více než padesáti zemích. V Česku byl v překladu Anny Kareninové publikován loni.