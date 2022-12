Agenti StB se na hranicích vydávali za Američany. Akci Kámen připomíná komiks

Ve skutečnosti šlo ale o domek v dnes už zaniklé obci Myslív. Domnělí Američané byli agenti StB. „Lidé si mysleli, že jsou na svobodné půdě v Německu, že můžou vyprávět o všem, co by normálně v Československu neřekli. A tady sny těch lidí končily,“ vypráví Jandečková.

Akce začala na hrázi rybníka nedaleko Všerub. Skutečná státní hranice byla ale asi o sto metrů dál. „Jakmile přešli na druhou stranu hráze, tak si je tam vyzvedli lidé v německých uniformách a dovedli je do budovy, která byla vybavena jako německá celnice s úřadovnou amerických důstojníků,“ popisuje spisovatelka a badatelka Václava Jandečková.

Rok 1948. Komunisté se ujali moci, hranice jsou uzavřené. Stanislav Liška, velitel stanice SNB v pohraničí, dostává rozkaz pomoci vytvořit past na ty, kteří chtějí přejít do Německa.

Co nejvěrnější zachycení prostředí

Čekalo je vězení, stejně jako Stanislava Lišku. Ten se na akci podílel, zároveň o ní ale předával informace skutečným Američanům a sám pomáhal lidem hranici bezpečně přejít. Příběh se odehrává i v pražských kulisách. Evžen Abrahamovič, důstojník StB a jeden z hlavních strůjců Akce Kámen, sídlil ve Washingtonově ulici.

„Vždycky se snažím, aby reálie a prostředí byly co nejvěrnější,“ uvádí kreslíř Michal Kocián. Z komiksu vznikla i výstava. Teď je umístěná na klatovském gymnáziu a měla by se objevit na dalších školách v Česku i Německu. „Doufám, že tohle bude také sloužit mládeži, aby si to třeba dál nastudovala,“ prohlašuje Kocián.

Život Stanislava Lišky skončil v roce 1980 v Kanadě. Jeho protivník z StB se mezitím stal ředitelem obchodního domu. Kvůli podílu na Akci Kámen byl obviněn v roce 2013 jako dvaadevadesátiletý. Brzy na to zemřel.