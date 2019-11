Ostnatý drát a vstup na „propustku“. V brněnském Technickém muzeu začala výstava o železné oponě

Návštěvníci Technického muzea se doslova vrátili do časů, kdy Evropu rozděloval ostnatý drát. Bez „propustky“ se nedostali ani do venkovních prostor střežených pohraničníky se psy. Uvnitř je čekala replika elektrického ostnatého zátarasu a také rotní signální stěna, které měly do roku 1989 za úkol izolovat obyvatele tehdejší ČSSR před okolním světem a znemožnit jim útěk za svobodou.

Výstava navzdory názvu nezačíná rokem 1948, ale už rokem 1945, kdy začaly některé procesy, dovršené pak po nástupu komunistické totality. „Prezentujeme ostrahu státní hranice z vojenského hlediska, ukazujeme vývoj jednotek určených k ostraze hranice a speciálně vytvořeného vojenského útvaru Pohraniční stráže,“ řekl garant expozice Roman Řezníček.

První část výstavy se zaměřuje na technickou stránku železné opony, její druhá část sleduje související témata v historických souvislostech, na pozadí významných událostí a politické situace v Evropě. Nevynechává ani rakouský pohled na železnou oponu a její ostrahu „z druhé strany“. Mapuje také osudy jednotlivců, kterým život ovlivnilo rozdělení Evropy, případně se pokusili překonat drátěný plot.

Pojem železná opona ve smyslu bariéry mezi Západem a Východem použil v roce 1946 Winston Churchill v projevu na americké univerzitě ve Fultonu. Rozdělení Evropy přetrvalo až do pádu komunistických totalit ve střední Evropě a na Balkáně.