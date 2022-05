S Havlem byli oba plašší. Mohl hrát svůdníky, protože měl jistotu v Libunce, říká o Abrhámovi Balzerová

S Abrhámem se Balzerová roky přátelila, znali se prý 50 let. Byli spolu na dovolené, slavili společně narozeniny nebo se na sebe chodili dívat do divadla. „A tak to bylo takové už skoro možná bližší přátelství než jenom herecká spolupráce,“ říká. Podle ní Abrhám mohl hrát svůdníky, protože „doma měl jistotu v Libunce“. Šafránkové prý říkal „Lily“, podle Balzerové byl také velký gentleman.

Pro Balzerovou byla nejdelší spoluprací s Abrhámem Nemocnice na kraji města, kde ona hrála doktorku Čeňkovou a on doktora Blažeje. „Nedávno jsem mluvila s jedním primářem ortopedie. On říkal, že když přijde nový mladý muž do týmu, tak je to Blažej, a když přijde ženská, řeknou, že je tady Čeňková,“ říká Balzerová.

Rozpadla se parta v Činoheráku

Balzerovou prý mrzí jedna věc. „Že tak brzo s Libunkou vzdali práci, že ještě něco nenatočili nebo nezahráli, že opustili divadelní prkna i filmový svět,“ sděluje s tím, že Abrhám měl učit mladou generaci herců. „Myslím, že by ho velmi brali. A že by to uměl. Protože on byl pořád duchem mladý. A je mi líto, že ho ti mladí třeba nepoznali při práci na jevišti, protože tak precizního partnera jsem už pak v životě nepotkala,“ míní.

Absolutní štěstí prý Abrhám zažíval na divadle, pak z něj ale podle Balzerové odešel, protože se rozpadla parta v Činoherním klubu, odešel pak ze scény kompletně. „Myslím, že k tomu přispěl jeden bulvární plátek, který ho velmi ošklivě napadl, a on od té doby prostě nechtěl být moc na veřejnosti,“ sděluje.

„Oni byli s Libunkou hodně uzavření, neradi pouštěli do svého soukromí lidi. To jsem na nich obdivovala, bylo to bezvadný, že si tak chránili svoje soukromí, své tajemství, protože herec má mít tajemství. Nemusíte o herci vědět všechno,“ říká Balzerová.

Návrat se nekonal

Sama ho prý lákala na divadelní prkna, když ještě vedla Divadlo Na Fidlovačce. „Řekla jsem, že mám nádhernou hru a že by to bylo přesně pro něj a pro Libušku. A on říkal: ‚Víš, my teď nechceme.‘ Tak jsme si dali nějaký čas, odstup. A já už jsem odcházela a on zavolal a říkal: ‚Ale neříkám definitivně ne.' Tak mi ještě dal takovou naději, protože on nerad lidi zarmucoval. Tu hru pořád mám, ale oni dva už ji hrát nebudou. Byla by přesně pro ně,“ sděluje.

Abrhám se také často objevoval v hrách Václava Havla. „Oni byli oba velmi plašší. Pepa měl takový plachý oko. Když se na vás třeba díval v milostné roli, tak byste řekla, že vás nesvede. Ale právě ta plachost byla taková, že si ženský říkaly: my ho musíme zachránit. On byl velmi něžný plachý muž,“ míní herečka.