Zemřel herec Josef Abrhám. Vrchní Vrána, primář Blažej i kníže Megalrogov

„Chtěl jsem být letcem, rybářem, jazzovým pianistou, lyžařem, fotografem, evangelickým farářem… A možná jsem tím vším opravdu i trochu byl,“ prozradil kdysi své více či méně splněné sny Abrhám.

Divákům se představil v desítkách filmových a televizních rolí. K nejznámějším patří „fantom“ Dalibor Vrána ve filmu Vrchní, prchni!, kníže Megalrogov v Konci starých časů, spisovatel Karel Čapek v Člověku proti zkáze či primář Arnošt Blažej v seriálu Nemocnice na kraji města.

„Narozený ve Zlíně, dědeček evangelický farář, cihelna po dědovi z otcovy strany, začátek studií v Bratislavě a pak DAMU v Praze. Angažmá ve Vinohradském a v Národním divadle, poté v Činoherním klubu, mezitím hodně filmů a televizních inscenací,“ shrnul stručně svůj životopis Abrhám v jednom z rozhovorů, jež jinak poskytoval jen nerad. „Na naši práci je tak vidět, že mně ta pozornost úplně stačí a necítím potřebu na sebe ještě víc upozorňovat,“ vysvětloval svůj postoj k médiím.

Nemohl si vybírat

Abrhám vyrůstal na Slovácku a k herectví ho dovedl zejména velmi komplikovaný kádrový posudek, kvůli němuž si po maturitě nemohl příliš vybírat. Po dvou letech práce v cihelně a na stavbě byl nakonec přijat na VŠMU v Bratislavě, odkud ve třetím ročníku přestoupil na pražskou DAMU.

První angažmá získal v Divadle na Vinohradech, ve filmu na sebe po několika epizodních rolích poprvé výrazněji upozornil v Jirešově Křiku z roku 1963. „Nejdříve jsem dostával negativní role. Byl jsem zavedený jako nudný protiva, nádiva, ironický hajzlík,“ vzpomínal na své začátky před kamerou.

U Svěráka a Smoljaka

Zásadní změna nastala v 70. letech poté, co ho dvojice Svěrák, Smoljak začala obsazovat do svých komedií. Jméno Josef Abrhám je v titulcích jejich veseloher Marečku, podejte mi pero!, Kulový blesk či Vrchní, prchni!

To už Abrhám zářil v divadle Ve Smečkách (později přejmenovaném na Činoherní klub). K pilířům této scény patřil téměř 30 let, po krátkém angažmá v Národním divadle jevištní prkna v polovině 90. let opustil. V Činoherním klubu se také seznámil se svou budoucí manželkou – herečkou Libuší Šafránkovou, s níž měl syna Josefa. Libuše Šafrnáková zemřela loni v červenci. Potkali se i před kamerou, například v komedii Svatební cesta do Jiljí.