Festival Zlatá Praha nabízí setkání s Miloněm Čepelkou, Bohuslavem Martinů i hvězdami StarDance

Ondřej Havelka tancuje swing

Další z tuzemských premiér je věnována skladateli Bohuslavu Martinů. Námět pro dokudrama Můj život s Bohuslavem Martinů našel dokumentarista Jakub Sommer ve stejnojmenné knize. „Začínáme narozením na konci devatenáctého století v Poličce. Následně ho provázíme celým životem až do jeho skonu ve Švýcarsku na konci padesátých let. Souběžně s osobním příběhem Martinů vedle něj ve filmu kráčí i dějiny. Tyto dvě roviny spolu v našem snímku hodně rezonují,“ uvedl.

Ondřej Havelka publiku poprvé představí svůj počin My tancujem swing. Zaměřuje se v něm na dějiny české swingové scény od počátků po současnost. Havelka a jeho orchestr Melody Makers je sám spojen s interpretací swingových melodií třicátých a čtyřicátých let minulého století.

„Snažili jsme se téma o české swingové taneční scéně rozšířit, abychom diváky dostali do kontextu. Dá se říci, že je to stručný průlet dějinami českého jazzu a swingu a s tím samozřejmě i tanečních projevů. Vyprávím je stylizovanou, hravou formou, aby to nenudilo. Myslím si, že největší atrakce je, že jsem do dokumentu pozval opravdu špičkové české tanečníky, kteří ovládají všechny historické styly jazzového a swingového tance,“ prozradil o dokumentu.

Vše zlé je pro něco dobré

Na festival se letos se přihlásila letos téměř padesátka titulů ze sedmnácti zemí. Nejdelší soutěžní i nesoutěžní snímky si může přehrát nejen porota, ale i veřejnost v takzvané videotéce. Po rezervaci si je lze pustit na Nové scéně Národního divadla.

„Letošní snímky v soutěži ukázaly pozoruhodný trend,“ říká ředitel festivalu Zlatá Praha a výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl: „Kvůli pandemii se zavřely sály i divadla a televizní tvůrci museli začít přemýšlet, jak živé umění dostat k lidem i bez účasti publika. A tak přibylo záznamů natáčených v reálných či atypických prostředích, vznikla spousta snímků využívajících filmové postupy a vizuální nápady, nastoupila kreativita. Pro televizního diváka se tím mnohdy zvýšila atraktivita pořadů a mně nezbývá než zopakovat ono známé, že vše zlé může být i k něčemu dobré.“