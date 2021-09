Je čas na StarDance. V jedenácté řadě se bude tančit na charleston i Jiřího Suchého

Soutěžící trénují už od srpna. Osvojit taneční figury jim pomáhají opět profesionálové. Do jedenácté řady se mimo jiné zapojili čtyři vítězové předchozích řad: Kristýna Coufalová, Veronika Lálová a Lenka Nora Návorková. Novým odborným poradcem a hlavním choreografem je Marek Zelinka, který zvítězil v sedmé řadě s herečkou Marií Doležalovou.

Novinkou je večer Jiřího Suchého, tradicí benefice

Náplň večerů bude vycházet z oblíbených programů minulých let, chystají se ale i novinky.

„StarDance připomene velikou osobnost českého divadla Jiřího Suchého, který letos slaví devadesáté narozeniny. Jeden večer bude věnován jemu a jeho písničkám. Bude také večer filmových melodií. Vrátíme se i k benefičnímu večeru se stabilním charitativním partnerem, jímž je Centrum Paraple,“ upřesňuje Petr Dvořák.

Na parket se dostanou také akrobaté a žongléři a soutěžící poprvé jako zadání uslyší charleston. První večer zahájí opening inspirovaný letošním leitmotivem – časem.

Osvědčení moderátoři i porota

Porota se sejde ve stejném složení jako v minulé řadě. Výkony amatérských tanečníků posoudí Tatiana Drexler, Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek. K „fundusu“ StarDance už patří moderátorská dvojice tvořená Terezou Kostkovou a Markem Ebenem.

Zkušený moderátor přiznává, že živé přenosy pro něj rozhodně nejsou rutinou: „Je to vždycky takový koktejl hrůzy a vzrušení, už to taky točíme patnáct let, takže diváci se jen tak s něčím nespokojí. Samozřejmě mám noční můry, jestli mě ještě něco napadne, jestli to lidi bude ještě bavit. Ale přes to všechno se vždycky znovu těším.“

Kostýmy opět navrhuje Tatiana Kovaříková. „Jsme teprve v začátcích. Se všemi tanečníky jsem mluvila, znám jejich choreografii, vybrali jsme materiály, všechno jsem nakreslila a teď teprve to jde do výroby,“ popisuje návrhářka. Dodává, že nikdy by nešla proti přání tanečníků.