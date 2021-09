„Jsem zbloudil,“ psal Dante před sedmi sty lety. Očistcem mu byla politika, rájem Beatrice

„O jediné vládě“ psal ale Dante v době, kdy už mu politika převrátila život naruby. V roce 1300 se totiž jako nejvyšší představitel Florencie dostal do sporu s papežem Bonifácem VIII., jenž chtěl získat Toskánsko pro své příbuzné.

„Ta věc je relativně složitá. V zásadě vyplynula z velkých politických sporů, které směřovaly v mnoha italských komunitách k občanské válce. Šlo o spory mezi jednotlivými císařskými rody, posléze mezi císařstvím a papežstvím. Florencie byla republika v době, kdy v ní Dante žil, a v podstatě doplatil na státní převrat,“ přibližuje Stejskal.

Půjdu-li, kdo zůstane?

O dva roky později, po změně poměrů, vyjádřil Alighieri své dilema údajně větou „Zůstanu-li, kdo půjde? Půjdu-li, kdo zůstane?“ – a z Florencie odešel. Z vyhnanství se domů už nikdy nevrátil.

„První rozsudek zněl strašně. Byl obviněn ze zpronevěry, vlastizrady, pederastie. A rozsudek zněl konfiskace, obrovská pokuta, a pokud by nebyla zaplacena, a on se vrátil, tak trest smrti upálením,“ popisuje Stejskal. „Byť se snažili ten trest později změnit, Dante nechtěl nikdy ustoupit ani přiznat sebemenší část viny,“ dodal historik, co zmařilo naději na návrat.

„V čase, kdy život je vpolou své pouti, / jsem zabloudil, kolem byl hustý les,“ uváděl tak Alighieri prvními slovy do Pekla své Komedie, zatímco hledal ochranu především na severu Itálie. Pobýval v Assisi, Lucce a Veroně. Smrt ho dostihla v Ravenně, kde 14. září 1321 podlehl horečce, pravděpodobně malárii.