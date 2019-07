Glosa o festivalu ve Varech: Budiž světlo, pro rodinu i český film

Ani jeden ze snímků nicméně nejde do extrému – snaží se nebezpečí postihnout a pojmenovat tak, aby hrdinové měli ještě šanci své životy zachránit. Což slovenský režisér filmu Budiž světlo naznačuje i symbolickým názvem.

Český film není v soutěži, ale ani v krizi

Ani letos se do hlavní soutěže nedostal žádný český film (pokud nepočítáme slovensko-českou koprodukci Budiž světlo), neznamená to ale, že by se česká kinematografie nacházela v krizovém bodě. V dobré kondici se ukázala být i v mimosoutěžních sekcích.

Festival mimo jiné potvrdil, že klíčové české filmy jsou koprodukovány Českou televizí. Ta stojí například za už několikrát zmíněným dramatem Marka Škopa, za dokumentem Olgy Sommerové Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, který získal cenu diváků, nebo za dokumentem Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny Forman vs. Forman, jenž si také získal velkou diváckou oblibu.