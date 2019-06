Jako odbojář Raichl a prokurátor Vaš. Staříci si vyrovnávají účty s komunismem i stářím

Z dramatického skutečného příběhu ale tvůrci jen vycházeli. Raichlovu pomstu přisoudili fiktivnímu plukovníkovi Vlastimilu Reinereovi a jeho kamarádu Tondovi. „Více nás lákala představa, jak by to vypadalo, kdyby se na tu cestu skutečně vydali, s čím by se museli potýkat a co by jejich idealistický plán znamenal reálně,“ podotýká Dušek.

Bývalí političtí vězni se tedy, podobně jako Raichl, rozhodnou vypátrat a zabít komunistického prokurátora, který stál v padesátých letech za jejich odsouzením. Pomstít se chtějí navzdory všem omezením, devadesátiletý plukovník je totiž imobilní. Bývalí odbojáři se tak musí utkat nejen s minulostí, ale i se stářím.

O jejich spravedlivou odplatu přitom podle Duška společnost nejspíš už ani nestojí. „V současné době je Česká republika barevná, docela bohatá, a tihle staříci intenzivně prožívají něco, co už je tak nějak irelevantní nebo to nikoho nezajímá. I když pochopitelně pod českými barevnými polystyrenovými fasádami se skrývá nějaká shnilá, temná, omšelá minulost,“ vysvětlil.