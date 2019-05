Deník N: Zemřel spisovatel Jiří Stránský, tvůrce Zdivočelé země

Až do listopadu 1989 byl zakázaným autorem. Napsal řadu próz (mimo jiné Povídačky pro Kláru, Přelet, Tichá pošta) a scénářů (Tábor Černého delfína, Bumerang, Kousek nebe). Z jeho románů Zdivočelá země o osidlování pohraničí po roce 1945 a dalších poměrech v něm a Aukce, ve kterém osudy hrdinů dovedl až do konce 80. let, vznikl televizní seriál.

Za svoji činnost i občanské postoje získal Stránský řadu ocenění. Mimo jiné Medaili za zásluhy v roce 2001, v roce 2015 se stal Rytířem české kultury.