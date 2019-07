„Já už jsem takovej,“ vysvětluje Jiří Suchý, proč s životem lehce dovede se prát

„Jestli jsem se pral s životem lehce? Poměrně jo. Ale to není mojí zásluhou, já už jsem takovej. Mně se to udělalo. Když mě potká nějaká nepřízeň, tak mě to nabudí,“ podotýká k názvu dokumentu sám Jiří Suchý.

Otázka pro Jiřího Suchého

Dokument obsáhl téměř celý váš život. Měl jste po zhlédnutí pocit, že v něm chybí něco, co vy byste do něj určitě dal?

Nejsem natolik prostý, abych si myslel, že se do filmu dá narvat všechno. Za dva roky mi bude devadesát a víte, co jsem toho všeho prožil, myslím, že by to obsáhl spíš televizní seriál. Jsem vděčný za to, že Olga provedla výběr, který provedla.

Otázka pro Olgu Sommerovou

Šlo vůbec nahlížet na Jiřího Suchého kriticky?

Pokud člověk dělá novinařinu nebo publicistiku, tak má být kritický. Jako dokumentaristka si vybírám hrdiny, kteří jsou příkladní, kterými mohu diváky nějakým způsobem inspirovat. Max Brod říkal, že životopisec musí svého hrdinu milovat, jinak ať raději mlčí. A to je můj celoživotní postoj: nevybírám si ty, kterými bych mohla pohrdat, ale ty, které miluju.

