Vedení Hradce Králové dělí spory. Radní Holásek žádá post náměstka, primátorka změny nechce

Primátorka však odmítá. „Nemám žádný důvod, abych to své složení náměstků jakkoliv měnila,“ reagovala na Holáskův požadavek.

„Jako náměstka jsme do jednání navrhli mou osobu. Nejsme s tím (současnou situací, pozn. red.) spokojení, tak prostě nominaci chceme v souladu s koaliční dohodou změnit,“ vysvětlil svou motivaci Holásek.

Mezi radním Holáskem a hradeckou primátorkou Pavlínou Springerovou (HDK) to od voleb jiskří. K současným sporům si Holásek řekl o funkci náměstka pro kulturu, která je ale obsazená Ilonou Dvořákovou (Rozvíjíme Hradec). Sám ji přitom na post nominoval.

Náhlé personální návrhy zaskočily i další partnery. „Takhle brzo, co ta koalice funguje, není dobré dělat výměny,“ uvedl náměstek primátorky Adam Záruba (Změna pro Hradec+Zelení).

„Funkce náměstka je podle mého názoru osmihodinová pracovní doba každý den. Není možné třeba dva dny z toho být v Praze a nebýt k dispozici v práci tady na městě,“ domnívá se radní Oldřich Vlasák (ODS).

Holásek by mohl koalici opustit, spekulovali jeho kolegové

Někteří kolegové Jana Holáska mimo kameru řekli, že čekají odchod jeho hnutí do opozice. „Nedokážu to vyloučit, ale my bychom se s tím jistě vypořádali,“ okomentovala dohady Springerová.

Hnutí Rozvíjíme Hradec by nahradili zřejmě nezařazení zastupitelé, kteří opustili nebo ještě opustí klub ANO. Koalice by po rekonstrukci měla dál většinu 21 mandátů nebo ještě víc.

„To je prostě příliš široká koalice, která má různorodé zájmy. Ten jediný společný jmenovatel, že nechceme jít s hnutím ANO, prostě není to nejšťastnější, na čem se spojovat. Teď se to ukazuje,“ řekl opoziční zastupitel Denis Doksanský (za ANO).

Koalici nyní tvoří klub HDK, TOP 09, ODS, Piráti, Změna pro Hradec a Zelení a Holáskovo uskupení Rozvíjíme Hradec. Termín dalšího hradeckého koaličního jednání zatím stanovený není.