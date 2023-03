Hradec Králové se postavil proti plánované spalovně v Opatovicích. Je předimenzovaná, tvrdí náměstek

Předložená EIA podle Řádka tento plán města nezohledňuje. „I kdyby Pardubice měly ke spálení 20 tisíc tun, tak to nějak nevychází,“ řekl Řádek. Dodal, že velká kapacita spalovny by u obcí snižovala motivaci k recyklaci odpadů. Již dříve město vyjádřilo obavu, aby se vzhledem k navrhované kapacitě spalovny nedovážel odpad z velmi širokého okolí či až z Polska.

Zabránit stavbě spalovny se snaží změnou územního plánu obec Čeperka, v jejímž katastru by měla spalovna vyrůst. Současný územní plán Čeperky spalování odpadu v lokalitě umožňuje, po změně by ale mělo jít jen o odpad vzniklý v areálu elektrárny.

Teplo by spalovna dodávala do systému centrálního zásobování teplem Elektráren Opatovice, z nichž teplo proudí do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. Podle mluvčí EOP Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit hnědé uhlí. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.