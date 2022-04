Kvůli spalovně u opatovické elektrárny bude zřejmě další referendum

Podle Vosáhlové by bylo vhodnější, kdyby spalovna stála za elektrárnou, která by ji pohledově kryla. Tam je však katastrální území Opatovic, proto Vosáhlová považuje umístění záměru za obcházení referenda.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) by mělo zpracovávat 150 tisíc tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by bylo distribuováno systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 TJ, z toho 17 TJ činí vlastní spotřeba, a výrobou elektrické energie 78,5 GWh za rok, přičemž vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Velká svozová oblast

Svozová oblast, z níž by odpady pocházely, počítá s okruhem asi šedesáti až osmdesáti kilometrů. V maximální variantě zahrnuje území Pardubického a Královéhradeckého kraje, východní část Středočeského kraje a severní část Kraje Vysočina. V budoucnu by produkce energeticky využitelných odpadů z této oblasti měla dosahovat asi 280 tisíc až 328 tisíc tun ročně. Denně se uvažuje s příjezdem asi třiceti středních nákladních vozidel a stejným počtem těžkých nákladních vozidel s odpadem a třiceti osobními auty.

Podle mluvčí společnosti Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.