Skončila platnost koaliční smlouvy v Hradci Králové. Bude se hledat nové vedení města

Podle nich by mělo být společným cílem všech zastupitelů města zajištění do termínu řádných komunálních voleb pokračování započatých investičních projektů, zhodnocování majetku města a řešení následků probíhající pandemie covidu-19.

„I přes jednání zbývajících koaličních subjektů s opozičními uskupeními o možném doplnění koalice se nepodařilo ustavit takovou většinu v zastupitelstvu města, která by byla pevným spojením demokratických stran a zajistila by stabilní vedení města Hradec Králové,“ uvedli v prohlášení zástupci ODS a ANO.

Na radnici v Hradci Králové v poslední době menšinově vládla ODS s hnutím ANO, v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu měla koalice 16 mandátů. Primátorem je Alexandr Hrabálek (ODS).

„Domluvili jsme se s hnutím ANO, že rozchod učiníme civilizovaně a přátelsky. Zůstáváme ve svých funkcích, ve své funkci zůstává rada města, a to do doby, než vyjednávací týmy vyjednají nějaké jiné složení, jinou koalici, jiný typ spolupráce. Vedení města funguje, město funguje. Myslím, že by bylo nyní nezodpovědné, kdybychom rezignovali na své funkce,“ řekl Hrabálek a zopakoval, že na funkci primátora nelpí.

Na novém vedení není shoda

Dosavadní vyjednávání o nové koalici zatím pokaždé zkrachovala. Například ODS dříve navrhovala novou koalici disponující 20 hlasy z ODS, Hradeckého demokratického klubu, Pirátů a lidovecké Koalice pro Hradec. Už tehdy občanští demokraté uvedli, že netrvají na funkci primátora. Krajský předseda ODS a poslanec Ivan Adamec na konci února označil situaci v Hradci Králové za neudržitelnou a uvedl, že pokud se do pondělního jednání zastupitelstva nepodaří najít řešení, požádá zastupitele za ODS ve vedení města, aby z koalice odešli. Jednání hradeckého zastupitelstva by mělo začít odpoledne.

Naopak možní partneři ODS v nové koalici již dříve uvedli, že podmínka ODS na koalici bez Změny a Zelených je pro ně nepřijatelná, tedy že jediná možná varianta na stabilní a udržitelný rozvoj města je varianta 23 zastupitelů.

ANO v Hradci Králové komunální volby vyhrálo a má v zastupitelstvu 11 mandátů. ODS má pět zastupitelů a Změna pro Hradec a Zelení tři křesla. HDK má sedm mandátů, Piráti pět, Koalice pro Hradec má tři zastupitele a KSČM také tři.