V Hradci Králové se rozpadla koalice. Vypověděli ji Zelení a Změna

Kromě Hanouska ve vedení města jako radní působí také šéf Změny pro Hradec Adam Záruba. Se čtvrtečním vypovězením koaliční smlouvy ani jeden z nich svou funkci nesložil. „Měly by velmi brzy následovat personální kroky. Konkrétnější nebudu,“ řekl Hanousek k setrvání ve vedení města.

Nesložení funkcí kritizoval předseda zastupitelského klubu hnutí ANO a radní města Pavel Marek. S vypovězením koaliční smlouvy by podle něj měli představitelé Změny a Zelených ihned svá místa ve vedení města opustit. „Uvidíme, jak se k tomu postaví. Jestli pro ně budou důležitější posty než práce pro Hradec Králové. Není standardní, aby člověk, který není součástí koalice, vedl město a rozhodoval na radě města,“ poznamenal Marek.

Změna a Zelení podle něj byli po celou dobu opozicí v koalici. „Vyjednávání o spoustě bodů nebylo koaliční, ale jako když se bavíte s opozicí,“ dodal.

Podle Hanouska by měla vzniknout široká koalice bez ANO a KSČM. „Vyzýváme ODS a další strany k jednání o širší koalici složené z demokratických stran, tedy Změny pro Hradec a Zelených, ODS, Hradeckého demokratického klubu, Pirátů a Koalice pro Hradec,“ uvedl Hanousek.

Hradecká organizace Zelených se pro odchod z koalice vyslovila před více než týdnem. Čekalo se na výsledek vnitrostranického referenda u partnerské Změny pro Hradec.

V koalici nefungovala spolupráce, tvrdí Změna a Zelení

Uskupení Změny a Zelených uvádělo, že v koalici je dlouhodobě špatná spolupráce. Jejich kritika směřovala hlavně proti náměstkyni primátora pro správu majetku Věře Pourové (ANO) a náměstku primátora pro investice Jiřímu Bláhovi (ODS).

„V posledních měsících došlo k výraznému zhoršení vzájemných vztahů především s představiteli hnutí ANO, u nichž jsme cítili destruktivní přístup zejména k mnoha našim návrhům,“ zdůvodnil Hanousek.

U některých představitelů koalice podle něj chyběla sebereflexe chyb a neúspěchů. „Cítíme značnou názorovou a hodnotovou nekompatibilitu, která způsobila, že se v koalici s tímto partnerem necítíme dobře,“ popsal Hanousek.

Připomněl, že při vstupu do koalice s ANO po volbách v roce 2018 dávalo mnoho voličů Změny a Zelených s takovým krokem najevo značnou nevoli. „Tehdy jsme předpokládali, že tento poněkud kontroverzní krok bude vyvážen pozitivní spoluprací a nápravou chyb bývalého vedení města. V okamžiku, kdy se ukazuje, že tento náš předpoklad byl lichý, nevidíme důvod, proč v takové spolupráci pokračovat,“ dodal Hanousek.

Podle Marka byla koalice úspěšná. „Prosadila se celá řada projektů. Kroku Změny a Zelených nerozumíme. Zřejmě za tím stojí osobní kampaň pana Hanouska,“ odhadl Marek. Odmítl, že by ANO ve vztahu k menšímu koaličními partnerovi postupovalo destruktivně.

Odchod z koalice byl neuvážený krok, soudí primátor

Hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS) označil odchod Změny a Zelených z koalice za neuvážený krok, který nebyl způsobený tím, že by se Změně a Zeleným v koalici nedařilo. „Možným důvodem bylo asi to, že převážily neurovnané osobní vztahy, ale je otázka, zda to není jen zástěrka,“ naznačil Hrabálek.

ODS by podle něj chtěla pokračovat v koaliční spolupráci s ANO. „Jednou z pravděpodobných variant je menšinová koalice, kdy pro jednotlivé důležité body budeme hledat podporu u ostatních uskupení,“ řekl primátor. Dodal, že zástupci Změny a Zelených měli s vypovězením koaliční smlouvy napsat abdikační listy na funkce ve vedení města, což se nestalo.

ANO chce jednat s ODS

Podle předsedy zastupitelského klubu ANO a radního města Pavla Marka je této spolupráci nakloněné i hnutí. „Situace je otevřená. Variant je hodně od hledání dalšího koaličního partnera po dovládnutí dvou let v menšinové koalici,“ řekl Marek.

ANO a ODS se již v neděli vyjádřili pro pokračování spolupráce v případě odchodu třetího koaličního partnera. „Pan Hanousek možná už týdny připravuje jinou koalici, ale my jsme korektní partneři a budeme jednat s ODS,“ řekl Marek.

Hnutí ANO, které komunální volby v Hradci Králové vyhrálo, má v zastupitelstvu 11 mandátů, ODS pět a Změna pro Hradec a Zelení tři mandáty. V opozici jsou Hradecký demokratický klub (HDK) se sedmi mandáty, Piráti s pěti mandáty, lidovecká Koalice pro Hradec se třemi mandáty a KSČM také se třemi křesly.