SeČTeno z Královéhradecka: V uzavřených oblastech zkrachuje pětina firem, tvrdí Hospodářská komora

Řada poskytovatelů služeb podle něj čeká na okamžik, kdy bude jasné, že mohou otevřít na delší dobu. „Náklady s tím spojené jsou značné, a to už by hodně podnikatelů z cestovního ruchu nepřežilo,“ uvedl Rada. Například výdejní okénka restaurací podle Hejdukové fungují jako „okénka poslední záchrany“. Příjmy z nich se nedají srovnat s příjmy v plné sezoně, a jde tak spíš o udržení pracovního nasazení.

V kraji mají problém nejen poskytovatelé služeb, ale i výrobci. Potýkat se musejí s omezením prodeje přes internet, obtížné je v této době ale také shánět materiál. „Zdražuje o desítky procent. Nikdo se vás neptá. Buď to koupíte, nebo necháte být,“ řekl Martin Lukáš, jednatel společnosti vyrábějící sedací soupravy. Takové zboží se přitom na internetu nabízí obtížně. Společnost by se ale chtěla vyhnout propouštění zaměstnanců. „Čalouník je v celé České republice nedostatkové zboží,“ uvedl Lukáš.

S propadem turismu přicházejí o příjmy i města

Dopady epidemie vnímá velmi výrazně Špindlerův Mlýn. V zimě bývá plný turistů, jeho ulice jsou ale v současnosti prázdné. Kromě podnikatelů v cestovním ruchu to podle starosty Vladimíra Starucha (nestr.) dopadá i na samotné město, které potřebuje investovat. Areál technických služeb tak financuje z rezervy. „Rozpočet města pro letošní rok bude zcela jistě výrazně pokrácen o příjmy, lépe řečeno o poplatky z pobytu,“ popsal.

Propad podle starostky Deštného v Orlických horách Heleny Rejzkové Křížové (nestr.) zaznamená město až v letošním roce. „V roce 2020 proběhla zimní sezona a celkem i ta letní,“ řekl starostka. Opatření proti šíření covidu podle ní navíc nejsou nastavena spravedlivě. Zatímco hotely a penziony musí zůstat zavřené, povolné jsou krátkodobé pronájmy chat a apartmánů. „Mělo by se to narovnat. Všichni by měli mít stejnou šanci,“ řekla.