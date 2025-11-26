Malá Úpa stanovila pravidla pro nové stavby na svém území


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Architektonická pravidla pro Malou Úpu
Zdroj: ČT24

Žádné výškové ani prosklené stavby, ale tradiční horské boudy. Tak by podle vedení Malé Úpy, nejmenší krkonošské obce, měly vypadat nové stavby na jejím území. Všechny požadavky na horskou architekturu radnice vydala v manuálu. Investoři, architekti a projektanti, kteří tady chtějí stavět, se jím už musejí řídit. Podobný návod pro stavitele si nyní nechává vypracovat i sousední Pec pod Sněžkou. Regulační plány – ale jen do roku 2018 – měly i některé místní části Špindlerova Mlýna. V horském středisku se teď stavební činnost řídí pouze územním plánem. Ten vymezuje především rozlohu a výšku nové stavby. Například bytové domy mohou mít maximálně čtyři patra.

Výběr redakce

Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

10:01Aktualizovánopřed 16 mminutami
Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

16:58Aktualizovánopřed 27 mminutami
Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

16:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Stanjura doporučil schválit základní prvky rozpočtu, nová koalice ho chce vrátit

ŽivěStanjura doporučil schválit základní prvky rozpočtu, nová koalice ho chce vrátit

10:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

12:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

před 4 hhodinami
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

11:20Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

14:29Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Královéhradecký kraj

Malá Úpa stanovila pravidla pro nové stavby na svém území

Žádné výškové ani prosklené stavby, ale tradiční horské boudy. Tak by podle vedení Malé Úpy, nejmenší krkonošské obce, měly vypadat nové stavby na jejím území. Všechny požadavky na horskou architekturu radnice vydala v manuálu. Investoři, architekti a projektanti, kteří tady chtějí stavět, se jím už musejí řídit. Podobný návod pro stavitele si nyní nechává vypracovat i sousední Pec pod Sněžkou. Regulační plány – ale jen do roku 2018 – měly i některé místní části Špindlerova Mlýna. V horském středisku se teď stavební činnost řídí pouze územním plánem. Ten vymezuje především rozlohu a výšku nové stavby. Například bytové domy mohou mít maximálně čtyři patra.
před 59 mminutami

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

Města a obce ruší nebo přesouvají plánované novoroční ohňostroje. Od pondělí 1. prosince začínají platit přísnější pravidla pro jejich pořádání. Podle novely zákona o pyrotechnice se rachejtle nebudou smět odpalovat blíž než 250 metrů od zdravotnických zařízení, sociálních služeb a míst, kde se chovají zvířata. Aby se vedení měst v nové legislativě lépe zorientovala, spustili tvůrci zákona interaktivní mapu. Ta ale informace o povolených lokalitách ze dne na den mění. Městům tak vznikají nečekané komplikace. Z obavy ze sankcí proto řada z nich ohňostroje na poslední chvíli ruší.
před 7 hhodinami

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
24. 11. 2025Aktualizováno24. 11. 2025

Případ popálených dětí v hradecké škole vyšetřuje policie pro těžké ublížení

Čtvrteční případ popálení dvou dětí a ženy při chemických pokusech ve škole v Hradci Králové policie prověřuje pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie to uvedla v pátek, zpřísnila tak původní klasifikaci: ublížení na zdraví z nedbalosti.
21. 11. 2025

Ve škole v Hradci Králové se popálili tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

Na jedné ze základních škol v Hradci Králové se odpoledne při chemických pokusech na zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali ČTK policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Policie zjišťuje okolnosti případu. Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové bylo v místnosti události čtrnáct dětí a dva dospělí.
20. 11. 2025Aktualizováno20. 11. 2025

V Brně vytvořili živý řetěz, v Ostravě byl průvod se svíčkami

Připomínky 17. listopadu se vedle Prahy konaly na mnoha místech Česka. Festival Brněnský sedmnáctý se odehrával především na náměstí Svobody, v Kobližné ulici vznikl lidský řetěz podaných rukou a vedl až k pódiu. V symbolickém čase 17:11 tam zazněla Modlitba pro Martu a pak česká a slovenská hymna. Centrem Ostravy zase za vytrvalého deště prošel průvod lidí se svíčkami v rukou na akci nazvané Cesta za světlem.
17. 11. 2025

Horská střediska se mění, přestavuje se i část zchátralých bud

Velká část tuzemských horských středisek prochází proměnou. Apartmány přibývají třeba v Peci pod Sněžkou, podhorská obec Čeladná v Beskydech se stala významným turistickým centrem. Proměnami v průběhu let procházela i Labská bouda v Krkonoších, která slavila o víkendu půlstoletí. V některých oblastech se zase přestavují i některé nepoužívané a zchátralé horské boudy. Místní podnikatelé se připravují na nadcházející lyžařskou sezonu, ceny skipasů zvyšují podle Asociace horských středisek zhruba dvě třetiny areálů.
17. 11. 2025

Ostatky válečného hrdiny Špota se po dekádách vrátily do Jičína

Ostatky válečného hrdiny, velitele výsadkové skupiny Iridium, Miroslava Špota, se vrátily do Jičína, kde žil a studoval. Více než osmdesát let byly uloženy v Perlacherském lese u Mnichova. Příbuzní je převzali už v září při pietním aktu na pražském Vítkově, nyní je s vojenskými poctami uložili do rodinného hrobu.
12. 11. 2025
Načítání...