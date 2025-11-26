Malá Úpa stanovila pravidla pro nové stavby na svém území

2 minuty
Žádné výškové ani prosklené stavby, ale tradiční horské boudy. Tak by podle vedení Malé Úpy, nejmenší krkonošské obce, měly vypadat nové stavby na jejím území. Všechny požadavky na horskou architekturu radnice vydala v manuálu. Investoři, architekti a projektanti, kteří tady chtějí stavět, se jím už musejí řídit. Podobný návod pro stavitele si nyní nechává vypracovat i sousední Pec pod Sněžkou. Regulační plány – ale jen do roku 2018 – měly i některé místní části Špindlerova Mlýna. V horském středisku se teď stavební činnost řídí pouze územním plánem. Ten vymezuje především rozlohu a výšku nové stavby. Například bytové domy mohou mít maximálně čtyři patra.