V Karlovarském kraji by měla vzniknout vysoká škola, která zapojí firmy do výuky

Podle ministra Beka by se mělo v následujícím roce vyřešit legislativní zakotvení nového školního typu polytechniky. Zároveň by se už mělo pracovat i na obsahové náplni studia. V roce 2025 by pak podle Beka mohly být provedeny investiční akce, které budou souviset s otevřením školy. Hejtman Kulhánek je v tomto ohledu ještě optimističtější a věří, že by škola mohla otevřít první ročník už ve školním roce 2025/2026.

Princip polytechniky, který funguje například v sousedním Německu nebo Rakousku, spočívá v úzkém provázání firem s výukou. Vyučovaly by se tak zejména obory, které regionální podniky potřebují, a zároveň by se firmy podílely i na samotné výuce, praxi studentů a případně financování školy.

Podle Beka je zatím v Česku velmi nízký podíl financí ze soukromých zdrojů na školství, přičemž právě firmy naléhají na školství, aby vytvářelo zaměstnance, které potřebují.

Současná oborová struktura středního školství s nabídkou stovek oborů nevyhovuje studujícím, rodičům ani zaměstnavatelům. Část profesních kvalifikací ze SŠ je třeba posunout na úroveň kratších profesních VŠ programů na budoucích polytechnikách. Diskutujeme o tom na konferenci o… pic.twitter.com/y6HR5q2SY7 — Mikuláš Bek (@MikulasBek) August 29, 2023

Uvažuje se o kampusu i odloučených pracovištích

Kromě legislativních věcí bude třeba dořešit i umístění školy. Podle Kulhánka se zatím úvahy ubírají dvěma směry. Jedním je využití bývalého školního areálu v Královském Poříčí, který by nepotřeboval velké investice a zároveň by zde mohl do budoucna vzniknout celistvý vysokoškolský kampus. Nevýhodou je ale vzdálenost od hlavních center kraje.

Druhou cestou by bylo vytvořit školu jako souhrn odloučených pracovišť, kdy by se například využily prostory ekonomické fakulty v Chebu nebo bývalé školy na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech.

Podle předsedy HK ČR Zajíčka je podnikatelský sektor připravený převzít spoluzodpovědnost za přípravu studentů a chce se podílet na vzniku duálního vzdělávání. Připomněl, že i když by měla Česká republika v následujících letech investovat zejména do rozvoje infrastruktury, energetiky nebo IT miliardy korun, všechny tyto cíle mohou narazit na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jen část z nich je podle Zajíčka možné doplnit ze zahraničních pracovníků.