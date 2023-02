Karlovarskému kraji chybí vysoké školy, řekl Pavel. O zdravotnictví chce jednat se Steinmeierem

„Kdybych měl říct ta témata, která se nejčastěji objevovala, tak je to vzdělávání, absence škol vyšších stupňů, především tedy univerzitního nebo vysokoškolského typu v Karlovarském kraji, která by byla určitou zárukou toho, že mladí lidé nebudou odcházet z regionu, a to další je dopravní obslužnost, protože ta do značné míry také brzdí další rozvoj kraje,“ řekl novinářům zvolený prezident na závěr své první povolební regionální návštěvy.

Jako další problém podtrhl zdravotní a stomatologickou péči. „Myslím, že by tomu mohla pomoci lepší přeshraniční spolupráce a to bude určitě i jedním z témat, o kterých budu jednat s německým prezidentem,“ řekl Pavel.