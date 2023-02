Zvolený prezident Pavel zahájil v Aši dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje

Starosta Vítězslav Kokoř (ANO) zvolenému prezidentovi představil záměr Aše daňově zvýhodnit ašský region. „Problém Ašska je, že tady čelíme konkurenci trojnásobných mezd v Německu. Dneska tu zanikají služby, nejsou tu restaurace. Lidé, kteří pracují v Německu, ztrácejí integritu s městem a my potřebujeme lidské zdroje tady ve městě,“ řekl starosta. „Potřebujeme nějaký jiný nástroj, než jsou dotace, dotace nám sem nepřivedou doktory, učitele a další profese,“ dodal. Starosta také pozval Pavla v srpnu do Aše na oslavy Bavorsko-českých týdnů přátelství.

Mzdy v Karlovarském kraji jsou nejnižší v republice. Průměrná hrubá měsíční mzda tam loni ve třetím čtvrtletí byla téměř pětatřicet tisíc korun, za celorepublikovým průměrem zaostávala o téměř pět tisíc korun, za Prahou s nejvyššími výdělky pak o víc než třináct tisíc. Nezaměstnanost v kraji byla v lednu s mírou čtyři a půl procenta čtvrtá nejhorší v republice po Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Po setkání v Aši bude Petr Pavel pokračovat do Chebu, kde navštíví mateřské centrum Klubíčko. Pojede také do jednoho z podniků v Průmyslovém parku Cheb, kde bude jednat s podnikateli a představiteli firem. Zastaví se ve společnosti BWI, která u Chebu vyrábí od roku 2016 tlumiče a brzdy do automobilů. Firma má čínské vlastníky.

Pavel se zastaví také na radnici v Sokolově. V Karlových Varech se setká s představiteli kraje a města. Měl by také zahájit hokejový zápas mezi HC Energie a Spartou Praha. Na závěr prvního dne návštěvy se setká s občany v krajské knihovně.

Babiš měl v kraji větší podporu než Pavel

Pavel krátce po svém vítězství ve druhém kole prezidentských voleb uvedl, že by rád navštívil nejdříve kraje, ve kterých získal větší podporu jeho protikandidát Andrej Babiš (ANO). V Karlovarském kraji získal Pavel 49 procent hlasů, zatímco Babiš 51 procent.

Pavel byl zvolen prezidentem ve druhém kole přímé volby, které se konalo 27. a 28. ledna. Jeho inaugurace je v plánu 9. března.