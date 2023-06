Devět tisíc kilometrů Ruskem. Vývojáři pracují na videohře o československých legionářích

„V průběhu hry bude hráč zažívat depresi, nebo spíš napětí. Cesta jako taková je velmi náročná,“ popsal hru založenou na anabázi legionářů přes Sibiř do Vladivostoku a zpět do Evropy vedoucí vývojářů Ashborne Games Petr Kolář.

„Na druhou stranu by si to měl hráč do značné míry užít, protože prožije celých devět tisíc kilometrů po transsibiřské magistrále,“ přiblížil. „Mezitím bude bojovat, starat se o svoji posádku, starat se o svůj vlak a možná se naučí i něco o historii,“ řekl o strategické hře.

Některé detaily hry se od reality liší

Zápletka začíná v okamžiku uzavření Brestlitevského míru, kterým Rusko ustoupilo z bojů první světové války. Dohoda zároveň uzavřela západní hranici země. „Legionáři se museli vydat na východ přes transsibiřskou magistrálu, kterou tehdy celou ovládli,“ uvedl Kolář. Z Vladivostoku pak loďmi putovali přes Ameriku do Evropy. „Chtěli se ještě dál zapojit do bojů o nově vznikající republiku,“ doplnil Kolář.

Tvůrcům hry pomáhali historici nebo legionářská obec. „Hned na začátku jsme vyrazili na Legiovlak, což je muzeum na kolejích, které má Československá obec legionářská. Tam jsme si prozkoumali detaily o historii s tím, že obec legionářská nám poskytla spoustu rešerší,“ řekl Kolář.