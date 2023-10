Za energie si připlatí až 367 tisíc domácností a podnikatelů. Mají omezený čas na řešení

Možný růst cen

Ceny ale mohou vzrůst i lidem, kteří zkušenost s Bohemia Energy nemají. Platby za energie by podle průzkumu Energetického regulačního úřadu mohly od příštího roku stoupnout necelým 370 tisícům domácností a podnikatelů. Jedná se o ty, kteří si zafixovali vysoké ceny energií na více let. Zatímco letos je chrání vládou stanovený strop, příští rok by mohli platit plné částky.

„V rámci druhé poloviny loňského roku se fixace pohybovaly i přes deset tisíc korun za jednu megawatthodinu. Z těch 367 tisíc je zhruba 300 tisíc odběrných míst, kde dodavatelé už oslovili zákazníky anebo to v nejbližší době plánují. Je ale nutné podotknout, že zákazníci musí na tu nabídku reagovat,“ vysvětlil mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.