Nová zelená úsporám se znovu otevírá. Stát chce podpořit renovace a zateplování

Na začátku výroby je použité, vytříděné sklo. To se následně nadrcené taví a poté dále zpracovává. Na konci procesu z něho vzniknou minerální izolace k zateplení fasád, vnitřních příček a také střech.

„Ta vlákna mají čtyři mikrony. To je osmnáctkrát tenčí než lidský vlas. Jsou na sobě tak hustě naskládána a prokřížena, že mezi sebou tvoří takové komůrky. V těch se drží vzduch, který je izolantem,“ popisuje výrobu stavebního materiálu prezident Asociace výrobců minerální izolace Ondřej Šrámek. Podle něho nejvíce energie z domu uniká střechou, k jejímu zabezpečení je proto potřeba třicet až čtyřicet centimetrů izolace.

Na střechách se v současnosti odehrává i nový solární boom. Díky dotacím si fotovoltaiku pořídily desetitisíce domácností. Ministerstvo životního prostředí nyní chce, aby Nová zelená úsporám opět oživila zájem o zateplování budov a velké renovace.

Dotace pokryje padesát procent výdajů

„Aby lidé ušetřili za energie a připravili se i na to, že energie už do budoucna nemusí být tak levné jako dříve, to znamená, aby snížili svou spotřebu,“ popisuje význam úprav domů ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Žádat stát o peníze mohou v klasické Nové zelené úsporám od úterka majitelé bytových domů. Od 26. září pak všichni ostatní. Výše dotace přitom činí padesát procent výdajů, v případě obcí dokonce sedmdesát. Sdružení vlastníků a bytová družstva mohou příspěvek získat i předem, stát přitom nabízí také bonus 150 tisíc na nízkopříjmovou domácnost.

„Je to určitě i finanční motivace pro to, aby se snáze rozhodovalo. Aby kývli na renovaci a skutečně renovovali své bytové domy,“ tvrdí ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.