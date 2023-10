Schodek všech veřejných rozpočtů bude letos asi o třicet miliard vyšší než před rokem

„Lepší výnos daně z příjmu právnických osob o čtyři desetiny procenta HDP vylepšuje číslo za rok 2022, takže letos to celkové číslo bude paradoxně horší než v loňském roce,“ vysvětlil Hampl.

K vyššímu zadlužení ale vede více věcí. Vládě se letos nepodařilo získat do rozpočtu původně plánovaných padesát miliard z emisních povolenek. Rozpočtová rada pak také upozorňuje, že skutečné výdaje kabinetu jsou vyšší než jen ty uvedené ve státním rozpočtu.

Například investice do železnic i do silnic vláda platí hlavně ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Více než dvacet miliard, které fond dřív dostával z rozpočtu, si letos půjčí sám. Reálný schodek státního rozpočtu tak bude podle Hampla vyšší než vládou uváděných 295 miliard.

„Pro nás to není 295. Pokud to dopadne tak, že Státní fond dopravní infrastruktury si bude půjčovat 24 nebo 25 miliard korun, tak ty bych k tomu automaticky přičetl,“ řekl Hampl. Tuto částku vláda do výdajů státního rozpočtu nezapočítává, do deficitu celých veřejných financí se ale promítne.