Jaderná éra v Německu je u konce. Po více než šedesáti letech v sobotu odpojí poslední reaktory

V Německu nyní dosluhují poslední tři jaderné elektrárny, a to Emsland v Dolním Sasku, Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku. Ty přestanou už v sobotu napájet německou síť. „Následovat bude jejich postupné dobíhání, protože jadernou elektrárnu není možné vypnout ze dne na den nějakým tlačítkem. To dobíhání bude trvat několik let a potom začne jejich postupná demontáž, což je také otázka mnoha let. To se děje i u ostatních německých jaderných elektráren, které byly odstaveny už v minulosti,“ popisuje postup zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák.

Fakta Historie jaderné energetiky v Německu Historie jaderné energetiky v Německu O ukončení výroby elektrické energie z jádra v Německu rozhodla předchozí vláda konzervativní kancléřky Angely Merkelové. Podnětem k tomu byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011. Do tohoto roku Německo produkovalo z jádra 25 procent elektrické energie a ještě v témže roce bylo odstaveno osm z celkem 17 tehdy fungujících jaderných elektráren v zemi, dalších 19 již v té době bylo definitivně odstaveno.

Podíl jaderné energie na německém mixu zdrojů elektřiny se po mnoho let pohyboval kolem jedné třetiny. Poslední tři elektrárny dodávaly v loňském roce šest procent energie. V roce 2021 dodávalo šest jaderných elektráren přes 13 procent elektrické energie.

Mezitím se podíl obnovitelných zdrojů energie ve výrobním mixu zvýšil na 46 procent do roku 2022, zatímco před deseti lety to bylo méně než 25 procent. Pro srovnání uhlí se podílelo 33 procenty, zemní plyn z více než 11 procent. Do roku 2030 chce země získávat 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Obrat k obnovitelným zdrojům má však i své kritiky. „Aby Německo mohlo vyrovnávat výkyvy výkonu větrných a solárních parků, bude elektřinu vyráběnou z jádra potřebovat i nadále. Ovšem tu dováženou, nikoli vyráběnou doma,“ řekl například šéf největšího německého energetického koncernu E. ON. Leonhard Birnbaum.

Rozmach atomové energetiky Německo zažilo po ropných krizích v 70. letech. První jaderný reaktor k výrobě elektřiny spustili vědci z Technické univerzity v Mnichově v roce 1957 v Garchingu. První komerční německý jaderný reaktor byl spuštěn v roce 1961 v Kahlu nad Mohanem.

Nedůvěra vůči jaderné energetice mezi německými politiky i veřejností narostla po vážných nehodách jaderných elektráren v americkém Three Mile Island (1979) a v ukrajinském Černobylu (1986). Vlády Helmuta Kohla proto v 80. letech už výstavbu dalších jaderných provozů nenavrhly a poslední německá jaderná elektrárna v Neckarwestheimu byla dokončena v roce 1989.

Otázka ústupu od jaderné energetiky se v Německu stala aktuální po nástupu červeno-zelené koalice v říjnu 1998. Zástupci vlády a německého energetického průmyslu podepsali v červnu 2001 dohodu o postupném ukončení provozu jaderných elektráren, podle které měl být poslední reaktor odpojen v roce 2021.

V září 2010 se vládní koalice křesťanských demokratů (CDU/CSU) a svobodných demokratů (FDP) dohodla na prodloužení životnosti jaderných bloků do roku 2036. V reakci na havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima z března 2011 se ale vláda týž rok v květnu dohodla na uzavření všech jaderných elektráren v zemi nejpozději do roku 2022.

S tím nesouhlasila trojice provozovatelů - E.ON, RWE a Vattenfall - především kvůli rychlosti změny. Německá vláda podle nich porušila jejich ústavou garantovaná práva, a proto se společnosti obrátily na ústavní soud. Ten v prosinci 2016 rozhodl, že mají nárok na odškodnění.

Na základě vládního plánu z roku 2011 bylo ještě v témže roce odstaveno osm z celkem 17 tehdy fungujících jaderných elektráren v zemi, dalších 19 již v té době bylo definitivně odstaveno.

Tehdejší kancléřka Angela Merkelová uvedla, že země se chce zaměřit na získávání energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2015 skončil provoz reaktoru v bavorském Grafenrheinfeldu, o dva roky později také jaderná elektrárna Gundremmingen B a v roce 2019 Philippsburg 2. V roce 2021 ukončily provoz jaderné elektrárny Gundremmingen C, Grohnde a Brokdorf. Zdroj: ČTK

Původně se počítalo s odstavením posledních reaktorů ke konci loňského roku. Kvůli energetické krizi, která naplno propukla po ruské invazi na Ukrajinu, však poslanci na návrh vlády chod reaktorů prodloužili do 15. dubna.

Spory o datum Na uzavření reaktorů panuje v Německu široká politická i společenská shoda, sporný je ale termín. Výhrady proti odpojení v posledních dnech vyjadřují hlavně hospodářské svazy. Šéf Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Peter Adrian poukázal na to, že Německo by mělo s tímto krokem počkat až do překonání energetické krize, neboť ceny energií i přes pokles cen zemního plynu zůstávají vysoké. Za další důvod ponechání reaktorů v provozu označil energetickou bezpečnost za současné složité mezinárodní situace. S delším provozem jaderných elektráren by nyní souhlasila i většina veřejnosti. Z průzkumu agentury Insa pro nedělník Bild am Sonntag vyplynulo, že 52 procent Němců vidí rozhodnutí ukončit provoz zbývajících tří jaderných elektráren jako špatné, 37 procent ho naopak podporuje a zbytek nemá jasný názor. Opozice a také vládní liberálové žádali delší lhůtu pro trvalé odpojení jaderných elektráren, navrhovali dva roky, sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz to odmítl. Jaderný provoz v Německu tak definitivně skončí v sobotu.

Budoucnost ve znamení ekologie Berlín plánuje přejít v nadcházejících letech výhradně na obnovitelné a ekologické energetické zdroje. V nich vidí nejen klimaticky šetrné řešení pro ochranu planety, ale také energetickou bezpečnost. Němci se tím totiž zbaví závislosti na fosilních palivech, jejichž vlastní zdroje nemají. Ministryně Lemkeová už dříve prohlásila, že 15. dubna Německo vstoupí do nové éry. „Odchod od jádra učiní naši zemi bezpečnější, protože nukleární energetika je vysoce rizikovou technologií. To nám ukázaly například nehody ve Fukušimě a Černobylu, obzvláště to platí ve válečných časech,“ upozornila politička. Lemkeová rovněž zdůraznila, že odstavením reaktorů se Německo rizik jaderné energetiky nezbaví. Zůstane zde obrovské množství radioaktivního odpadu. „Jaderné elektrárny jsme v naší zemi používali po tři generace, odpad ale bude nebezpečný ještě po třicet tisíc generací,“ řekla. Ochranářské sdružení BUND uvádí, že Německo se bude muset vypořádat s více než 600 tisíci kubickými metry slabě a středně radioaktivního odpadu a se zhruba 30 tisíci kubíky vysoce radioaktivního odpadu.

