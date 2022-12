Začalo platit omezení o používání elektřiny. Státy EU musí ve špičkách snížit spotřebu o pět procent

Opatření cílí na to, aby se co nejméně využívaly paroplynové elektrárny – ty kvůli vysokým cenám plynu zdražují energie všem.

Podle odborníků musí uspořit stát jako celek, domácnosti by se měly připojit, nikdo je ale nebude pokutovat a kontrolovat. Dosažení takových úspor je prý možné, ohrozit to může mrazivá zima.

„Těch pět procent, která jsou v nařízení stanovena, jsme schopni dosáhnout a myslím si, že už to i částečně plníme,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.

Pravidla pro úspory platí od prvního prosince do konce března. Česká vláda spoléhá na to, že k šetření budou motivovat už zavedená opatření a vysoké ceny energií. „Firmy, které mají měření po hodinách, by v těchto hodinách teoreticky mohly svou spotřebu snižovat na základě nějakého požadavku, doporučení, domácnosti to přímo sice dělat mohou, ale není to možné indikovat, protože mají součtové měření pouze jednou za rok,“ vysvětlil také ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.