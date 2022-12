Energetický regulační úřad určil pro úspory časové úseky spotřební špičky. V pracovních dnech jsou tři

Úřad zatím stanovil časová pásma, která budou platit pro celý prosinec, v následujících měsících pak může tato pásma upravovat. V pracovní dny jsou období představující dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny celkem tři. První úsek začíná v 09:00, další ve 13:00 a poslední v 16:00. Všechny úseky trvají jednu hodinu. V mimopracovních dnech byl jako spotřební špička vymezen úsek od 11:00 do 12:00.

„Ta idea je taková, že se sníží počet hodin, po které bude nutné využívat paroplynové elektrárny, takže se to týká celé spotřeby. Je to skutečně tak nadesignované. ERÚ stanovil časové úseky, které se v podstatě kryjí s potenciálními hodinami maxim zatížení a týká se to tedy celé spotřeby, celého zatížení Česka – pochopitelně firmy, které mají měřeno po hodinách, tak v těchto hodinách by teoreticky mohly svou spotřebu snižovat na základě nějakého doporučení, nebo požadavku. Domácnosti to přímo sice dělat mohou, ale není to možné indikovat, protože mají součtové měření pouze jednou za rok,“ uvedl pro ČT ředitel strategie ERÚ Brno Michal Macenauer.

Dodal, že toto opatření je spíše symbolickým a nebude mít moc velký efekt. „Rozhodně to nebude mít prakticky žádný efekt na snížení spotřeby plynu nebo elektřiny, protože maloodběru se ta spotřeba přesune jen někam jinam a to samé se stane i ve velkoodběru.“

Povinné omezení spotřeby elektřiny v částech dne s nejvyšší spotřebou, které EU přijala ve snaze minimalizovat využívání drahé výroby z plynu, začne platit od čtvrtka. Státy EU by měly od začátku prosince do konce března snížit o pět procent spotřebu elektřiny ve špičce.