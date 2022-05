Vláda má v rukou zvýšení minimální mzdy. Podle odborů by měla vzrůst ještě letos

Po mnohahodinových sněmovních debatách o snížení plateb za státní pojištěnce teď politici hledají shodu na vzorci, podle kterého by rostly automaticky.

A obdobné to má být s minimální mzdou. Zavedení automatického mechanismu má současný kabinet v programovém prohlášení. Ovšem, bez časového určení. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se počítalo se začátkem roku 2024 – teď ale mluví o tom, že by se změna mohla stihnout dřív. Pracuje se s variantou navázat vzorec na průměrnou mzdu. O parametrech se ještě jedná.

„Pohybujeme se teď kolem 41 procent, pamatuju si ty debaty, kdy se mluvilo o 45 procentech. Uvidíme, jestli se dokážeme dohodnout, že bychom to zrychlili, třeba ten automatický mechanismus vložili dříve,“ řekl ministr.

Růst podle zákona opozice nezavrhuje

Jurečka ale upozorňuje, že musí jít o kompromis, který neohrozí fungování firem a pracovní místa. Princip, kdy by nejnižší výdělek rostl podle zákona a nikoliv podle politických dohod, by nevadil ani opozici.

„Myslím, že by se to nemělo vázat jen na průměrnou mzdu, kritérií by mělo být více. Kdyby nedejbože průměrná mzda klesla, tak bude klesat minimální mzda? Myslím, že už dnes se blížíme ke čtyřiceti procentům,“ prohlásila bývalá ministryně financí a předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.