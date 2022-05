Zvýšení úrokových sazeb zdraží úvěry. Lidé mají nyní větší zájem o investice

přehrát video Události: Půjčky a spoření

Zkušenost s nějakým typem půjčky má podle České bankovní asociace osm z deseti Čechů. Polovina z nich právě teď i úvěr splácí. Nejčastěji jde o úvěry za auta a elektroniku, kvůli vzdělání nebo zážitkům se naopak zadlužilo jen minimum lidí. Přibývá ovšem klientů, kteří si jdou pro peníze na hodnotnější věci. „Rekonstrukce, úpravy bydlení, vybavení domácnosti, auta,“ vyjmenovává zástupce vedoucího pobočky České spořitelny Pavel Pacovský. Právě banky poskytují půjčky nejčastěji. Částka, kterou si lidé půjčují, s inflací mírně vzrostla. „Průměrná financovaná částka je v tuto chvíli 160 tisíc korun. Když se podíváme na průměrnou sazbu, která se pohybuje mezi sedmi až osmi procenty, tak splátka teď vychází na nějakých 1200 korun – je to o něco výš, než by to bylo v minulém roce,“ dodává Pacovský. Ani koronavirus se podle průzkumu České bankovní asociace významněji neprojevil na počtu nesplácených půjček. Hned v prvním roce epidemie, tedy v roce 2020, ale klesl počet nových spotřebitelských úvěrů. „Ze statistik České národní banky a z našich současných zkušeností už víme, že lidé jsou zodpovědnější a že nejsou tolik ochotní se zadlužovat a že si například nepůjčují na dovolenou, když vědí, že na to nemají peníze,“ říká mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.

Hlavně zodpovědně Mezi ně patří i Václava Marešová, která s rodinou žije na vesnici a každý den dojíždí do Prahy. Pořízení auta tak bylo pro ni nutností.„Neměla jsem takovou hotovost, abych ho mohla zaplatit jednorázově, takže jsem to vyřešila splátkou, kdy jsem dala část hotově a dvě třetiny té sumy jsem si vzala na spotřebitelský úvěr,“ říká s tím, že kromě auta splácí rodina ještě hypotéku na dům. Další půjčky nemají. „Snažíme se nebrat si drobnější úvěry typu dovolená nebo nákup nějakého zařízení. Zkrátka až na to ušetříme, tak si to pořídíme,“ říká Marešová. Skoro třetina lidí pak využila pomoc rodiny nebo známých – a financování spotřebního zboží zajišťují často splátkové společnosti i sami prodejci. „U našich zákazníků pozorujeme zodpovědné chování, kdy si neberou další úvěr, dokud ten první nesplatí a teprve potom případně sjednávají další splátkový kalendář,“ říká mluvčí e-shopu Alza.cz Daniela Chovancová a dodává, že zákazníci možnost nákupu na splátky využívají například u mobilních telefonů, notebooků, velkých domácích spotřebičů nebo televizí. Podle průzkumu má necelá pětina lidí pak k úvěrům negativní vztah a tvrdí, že si peníze nikdy na nic nepůjčila. S růstem úroků na spořicích účtech velké banky nespěchají V opačném případě –u spoření – velké banky s růstem úroku dvakrát nespěchají. Výhodné sazby nabízejí menší banky, které se tak snaží přitáhnout nové klienty. Velký zájem mají lidé především o investice. „Lidé mohou vložit peníze do termínovaných vkladů, to znamená, že by si je mohli vybrat za rok dva, a tam se mohou dostat na vyšší úroky než u spořicích účtů,“ říká analytik Portu Filip Louženský s tím, že obliba investic do dluhopisů nebo akcií či akciových fondů v poslední době stoupá.