Šéf ČEZu varoval před detaily evropského plánu na zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje

„Pokud by byl akt přijat v tomto znění, přinesl by zásadní komplikace z hlediska transformace české energetiky a zejména teplárenství. V oblasti jádra by přijetí návrhu znamenalo, že nový blok v Dukovanech by mohl být zároveň posledním novým jaderným zdrojem,“ míní Daniel Beneš.

Komise přišla s myšlenkou, že za ekologické by EU považovala nové jaderné elektrárny, které získají stavební povolení do roku 2045, budou splňovat nejnovější technické normy a pokud bude předložen konkrétní plán pro likvidaci vysoce radioaktivního odpadu nejpozději po roce 2050. Investice do nových plynových elektráren by měly být považovány za ekologické po přechodnou dobu při splnění přísných podmínek. Záměrem Bruselu je dát takzvanou taxonomií návod investorům, do jakých technologií se vyplatí vložit peníze.