EU a USA začnou jednat o globální dohodě o udržitelné oceli a hliníku

Dohodu, která umožní bezcelní vývoz hliníku a oceli z EU do USA, přivítala Evropská komise, která ji označila za krok správným směrem. Dombrovskis, který je také místopředsedou EK, ale označil dohodu spíše za pauzu než za úplné ukončení sporu. Konečným cílem by podle něj mělo být úplné zrušení cel.

Podle dohody může EU vyvézt bez cla do USA ročně 3,3 milionu tun oceli a dalších 1,1 milionu tun ocelových produktů, na které byly uděleny výjimky. Celková kvóta odpovídá vývozu z let 2015 až 2017, tedy z období před zavedením cel.

V případě hliníku může být bez cla do USA dovezeno 18 tisíc tun kovu a 366 tisíc tun polotovarů. To podle představitelů EU odpovídá obchodu z let 2018 a 2019.

Cla 25 procent na dovoz oceli a deset procent na dovoz hliníku zavedl v roce 2018 tehdejší americký prezident Trump. Široce kritizované opatření zdůvodnil tím, že import těchto produktů ohrožuje americkou ekonomiku a tím i národní bezpečnost. Kromě EU se tarify týkaly i dalších zemí. Biden se od nástupu do funkce snaží napravit vztahy se spojenci z EU, napsala agentura Reuters.